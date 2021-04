Organización social protestó para que liberen camión que traía mercadería para comedores

Compartir

Ayer por la mañana, integrantes del Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD) de Raúl Castells, se manifestaron en las afueras de las oficinas de la Dirección de Rentas para reclamar que liberen un camión que traía 12 mil kilos de mercadería destinadas a comedores y merenderos con los que cuentan en toda la provincia y de los que dependen cientos de familias para comer cada día.

Según se supo, el vehículo fue retenido el domingo en las oficinas que la Dirección General de Rentas tiene en la localidad de Mansilla. Los funcionarios le habrían manifestado a los referentes del movimiento que no tenían factura o remito de la mercadería en tránsito pero las cajas decían en el impreso, “queda prohibida su comercialización”, por lo que desde el MIJD en Formosa realizaron la protesta exigiendo una explicación, ya que todo el envío estaba en condiciones.

En ese sentido Gabriela, una de las integrantes del movimiento, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló en el marco de la protesta que realizaron.

“Estamos acá para que nos den un justificativo de porqué nos sacaron los alimentos el domingo, no tenemos ninguna explicación ni nada por el estilo, necesitamos que nos digan qué pasó para recuperar esos alimentos”, expresó.

“Todos los meses estamos recibiendo alimentos desde Nación porque tenemos 14 centros comunitarios y la mayoría están trabajando con comedores, merenderos para familias que necesitan, esta es la primera vez que nos secuestran sin motivo alguno”, denunció.

“Cada mes desde el Ministerio de Desarrollo Social nos mandan alimentos no perecederos y esta vez fue retenido por Rentas cuando los meses anteriores pasaban sin ningún inconveniente”, explicó.

Detalló además que, por mes, “recibimos unos 12 mil kilos de alimentos que vienen en buen estado, el chofer viene con la documentación, tiene mis datos ya que yo recibo acá, no entiendo cuál fue el motivo para retener el camión esta vez”.

Subrayó también que son alrededor de 100 las personas que concurren a cada comedor y cuentan con 14 en capital y 10 más distribuidos en el interior provincial, por lo cual su asistencia alimentaria es más que urgente, sobre todo ante la emergencia sanitaria que agudiza aún más la pobreza de los sectores marginados.

“Por la pandemia va más gente a pedir comida, eso se nota mucho más”, finalizó angustiada.

