Organizaciones piqueteras, predispuestas a continuar la lucha «contra el ajuste»

En el marco de una nueva jornada de lucha nacional piquetera reproducida en casi la totalidad de las provincias y en todas las grandes ciudades, el Polo Obrero; M.A.R y el MTL Rebelde realizaron una conferencia de prensa explicando los motivos de la jornada nacional y por otro lado, la situación de los barrios populares después de la lluvia caída el día lunes.

Abrió la conferencia, Fabián Servín del Polo Obrero, quien comento que vienen de participar de un Plenario Nacional Piquetero, con mas de 30 organizaciones. “Debatimos la situación del país y de las provincias muy preocupados por lo que se viene votamos un plan de lucha que incluía la fecha de hoy y jornadas durante el mes de diciembre”, dijo.

“Los reclamos de hoy son levantados al gobierno nacional saliente por compromisos no cumplidos; los de diciembre irán dirigidos al gobierno entrante de Milei, quien se pasa amenazando al movimiento piquetero con el objetivo de amedrentarnos para que dejemos la lucha en las calles. No lo vamos a hacer, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados mientras apliquen la motosierra contra los trabajadores y los mas empobrecidos”, sentencio Servín.

Por su lado el dirigente del MTL Rebelde, Miguel Martinez, profundizó diciendo que “los reclamos que estamos haciendo al gobierno de Fernández, Massa y Tolosa Paz, nos adeudan alimentos que se habían comprometido en enviar en mayor cantidades y variedades, también una asistencia extraordinaria para los merenderos y comedores populares. A esto le sumamos la necesidad de definir fechas para los envios de los productos navideños que se suele hacer todos los años y el pago del aguinaldo a los Potenciar Trabajo. Tenemos muchas dudas sobre que sucederán con estas cuestiones teniendo en cuenta que el Presidente electo Javier Milei, está empeñado en atacar a los sectores más empobrecidos mientras les garantiza el pago al FMI y los enormes beneficios a los especuladores”.

Por último, Juan Galarza de M.A.R explicó la situación de los barrios más castigados por la lluvia, “razón por la cual en Formosa no pudimos movilizarnos atendiendo las necesidades de las compañeras y compañeros que han sufrido con el agua en el interior de sus casas perdiendo colchones, ropas y hasta electrodomésticos provocando pérdidas muy duras y difícil de reponer”.

“Los Estados, provincial ni municipal, están acudiendo a todas esas familias. Es por ello que también queremos hacer este reclamo por asistencia inmediata de parte de los gobiernos a los damnificados. Durante las campañas electorales desfilaban todos los días por los barrios, pero ahora en un cuadro de emergencia no se los ve a ninguno. Si no hay respuestas llevaremos este reclamo a las calles en los próximos días”, concluyó diciendo Galarza.