Organizaciones repudian el homenaje de Villarruel a víctimas de Montoneros y convocan a una marcha

Agrupaciones de derechos humanos, sindicatos y dirigentes llaman a movilizarse a la Legislatura contra la acción promovida desde La Libertad Avanza, la candidata a vice de Milei y Lucía Montenegro

La propuesta de Victoria Villarruel, la candidata a vice de Javier Milei para estas elecciones, de homenajear hoy a las víctimas de Montoneros y otras agrupaciones guerrilleras de los 70 en la Legislatura porteña despertó el repudio de organizaciones de derechos humanos, políticas y sindicales, que llamaron a través de sus máximos exponentes a realizar una marcha y otras acciones para intentar dar de baja la actividad. Asimismo hubo críticas a las autoridades del Palacio Legislativo por autorizar la reunión.

Todo empezó el sábado, cuando desde el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv) -un espacio que comanda Villarruel desde antes de introducirse en la carrera electoral- difundieron la convocatoria para hoy, lunes 4 de septiembre a las 17, en el Salón Dorado del Poder Legislativo de la ciudad de Buenos Aires. “Homenaje a las víctimas del terrorismo” llamaron a este encuentro donde habrá disertaciones y al que invitan tanto la postulante a vice libertaria como la legisladora de La Libertad Avanza (LLA) Lucía Montenegro.

Carta

Como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, la diputada Victoria Montenegro -que es a su vez hija de desaparecidos durante la última dictadura- envió una nota al vicepresidente primero, el dirigente de Juntos por el Cambio Emmanuel Ferrario, para expresar su “profunda preocupación” por la cita. “Frente a la gravedad de la situación considero oportuno ponerlo en conocimiento para que pueda tomar las medidas necesarias”, indicó la política de Unión por la Patria (UxP) en la misiva.

Sin embargo, desde el entorno de Ferrario -autoridad máxima de la Legislatura- ratificaron la realización del encuentro y explicaron a la Agencia Télam que su rol “no es juzgar el contenido de lo que se debate en los salones”, ya que “mientras se dé en el marco de la ley vigente, no se puede censurar ni moderar un debate que es propuesto por un diputado o diputada, sea del espacio político que sea, dado que representan diversos intereses de la ciudadanía”.

Asimismo remarcaron que el salón fue solicitado “en tiempo y forma” por la libertaria Lucía Montenegro quien, sostuvieron, “tiene derecho a usarlo como cualquier otra diputada o diputado que lo pida”.

Entonces, los integrantes del bloque de UxP criticaron no solo a Villarruel, sino que emitieron una nota de prensa en la que aclararon que “agotaron todas las instancias institucionales disponibles” para evitar la realización del evento. “Nuestros planteos fueron desoídos por las principales autoridades de esta Casa Legislativa”, apuntaron.

Marcha

La reacción contra la propuesta de las libertarias fue inmediata. Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Liga Argentina por los Derechos Humanos junto a otros organismos convocaron a una marcha también hoy, a las 16.30, en la Legislatura porteña, para repudiar la realización del acto de Villarruel.

“Decimos que no hubo dos demonios y el único terrorismo fue el que llevó adelante el Estado genocida. Exigimos que se adopten todas las medidas necesarias para evitar que esa provocación se materialice; que no solo niega y falsea la verdad histórica sino que ofende la memoria colectiva”, señala un comunicado que firmaron además la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza, la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Asociación Buena Memoria. Desde el Frente de Izquierda anticiparon se sumarán a esta concentración, como así también desde el gremio Ademys.

Una de las primeras réplicas llegó también de parte de la CTA. En la organización que conduce el kirchnerista Hugo Yasky se mostraron disconformes con que haya lugar en la Legislatura para este tipo de discursos y pidieron que se cancele el acto. En tanto, llamaron a la movilización de las 16.30.

A eso se sumaron también hijos de desaparecidos como Victoria Donda, que con su organización, Identidad, se plegó a la marcha.

Más tarde, en un duro comunicado, Madres de Plaza de Mayo repudiaron “con todas sus fuerzas” a los “defensores de genocidas” que, según dijeron, pretenden reivindicar “la teoría de los dos demonios” en el discurso público.

“Extendemos nuestro repudio no solo a los convocantes del acto sino además a las autoridades de la Legislatura que permiten semejante ofensa a la memoria histórica en un sitio clave de la democracia como lo es un Palacio Legislativo”, afirmaron.

Así llamaron a acompañar a las Madres el próximo jueves en la tradicional ronda, en la marcha 2369 en la Plaza de Mayo. Además le pidieron a la juventud manifestarse “en todos los lugares a su alcance” para expresar esta disconformidad. “Solo si el pueblo está en la calle la democracia es posible”, aseveraron.

También en la agrupación H.I.J.O.S. sede Capital compartieron el mail de Ferrario para enviar cartas y pedirle que se suspenda la actividad convocada por Villarruel. “Apelamos al compromiso con la democracia y el respeto con los derechos humanos para revertir la decisión de abrir las puertas de la Legislatura para semejante acto de promoción del olvido y reivindicación de los crímenes del terrorismo de Estado”, señalaron.

La postura de Villarruel

Por su parte, Villarruel rechazó en una entrevista con LN+ identificarse como “negacionista” de la última dictadura militar, pese a que sí militó activamente en agrupaciones que defienden a víctimas de grupos guerrilleros y trabajó para que los crímenes de Montoneros y el ERP se consideren delitos de lesa humanidad, con la intención de que se reabran causas que hoy están prescriptas.

Además, durante su actividad profesional y política reclamó que no se cumplieron las garantías de los militares que están presos en causas de lesa humanidad, pero negó haberlos patrocinado en los juicios.

Villarruel es abogada y rechaza haber patrocinado a militares en juicios de lesa humanidad. “Ella en ningún momento fue parte de la defensa de nadie involucrado en esos delitos”, señalaron cerca de la diputada a LA NACION. Y repudiaron la “estigmatización y demonización” de su figura.