Organizaciones se manifestaron por la defensa de los jubilados y repudio de la violencia institucional

Ayer, diversas organizaciones sociales y sindicales se movilizaron en Formosa para reclamar un aumento de los haberes para los jubilados, en un acto de visibilización de la lucha por sus derechos. La concentración se realizó en el Reloj Histórico, ubicado en la intersección de calle Rivadavia y avenida 25 de Mayo, donde manifestantes se unieron para exigir mejoras económicas para este sector de la población.

Beatriz Galeano, referente de Libres del Sur en Formosa, fue una de las voceras del reclamo y destacó: «Se trata de una nueva movilización, una nueva medida de fuerza y un nuevo reclamo. Es una asamblea popular convocada para visibilizar el apoyo y la solidaridad con la lucha justa de los jubilados y jubiladas. Lo que está en juego no solo es su situación, sino que todos y todas vamos a ser jubilados en algún momento, si es que ya no lo somos».

Galeano también expresó su enérgico repudio hacia lo que consideró una “violencia institucional” por parte del gobierno. «Se ha visto cómo se materializa esta violencia al despojar a los jubilados de su salario, de la jubilación que les corresponde. Y no solo eso, también con la violencia física, que ya se mostró el miércoles pasado, con un saldo conocido por todos», señaló. Además, hizo referencia a las amenazas y persecuciones que se viven actualmente, algunas incluso vinculadas a ideas de instaurar un estado de sitio.

«Los jubilados han sido siempre una variable de ajuste. Son uno de los grupos más afectados históricamente por la pérdida del poder adquisitivo», subrayó la referente. En este sentido, recordó cómo, a lo largo de los años, los recortes a las jubilaciones se han usado como una fuente de financiación para otros gastos del Estado. «Si hacemos un recuento histórico, siempre han sacado de los más vulnerables, de los jubilados y jubiladas, para cubrir otros costos. Esto refleja un tipo de proyecto de país que debe ser parte de la agenda de lucha de toda la ciudadanía», afirmó Galeano.

La manifestante también cuestionó la falta de sensibilidad del gobierno y lo acusó de atacar a los sectores más desprotegidos. «Hoy se nota de manera más descarnada cómo un gobierno de esta característica no tiene ni un poquito de sensibilidad. Directamente amenaza y golpea físicamente a los que ya están en una situación de vulnerabilidad», agregó.

En medio de las protestas, Galeano criticó a los medios de comunicación por tergiversar la situación. «Inmediatamente después de los hechos ocurridos el miércoles, algunos medios desinformaron a la población, tratando de pintar a los jubilados como los golpistas, los violentos. No sé cómo le llaman golpistas o violentos a ancianos que están viviendo con un salario por debajo de la línea de indigencia. Esa es la realidad», denunció.

Finalmente, la referente instó a la ciudadanía a movilizarse y a no esperar que la situación empeore. «Hay que salir a manifestarse, hay que repudiar, hay que visibilizar el repudio ante un gobierno que está quitando todos los derechos. Esto está en juego, es la defensa de la vida y de los derechos constitucionales. Está en peligro la democracia con este gobierno», concluyó.