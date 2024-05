Organizaciones sociales cortaron la RN 11 para reclamar por el cierre de comedores

Diversas organizaciones sociales llevaron a cabo una jornada nacional de protesta con cortes y movilizaciones en todo el territorio argentino, incluyendo una manifestación frente a la Quinta de Olivos. Formosa no estuvo ajena a la medida de fuerza y en el acceso norte a la ciudad capital diversos sectores realizaron un corte sobre la ruta nacional 11. Reclamaban por el cierre de los comedores populares y la destrucción de los programas sociales.

En comunicación en el Grupo de Medios TVO, Fabian Servín, dirigente del PO dijo que “estamos de nuevo en la ruta. Después de unos meses y a la espera de ver la bondad de la billetera abierta del Capital Humano que el Gobierno nacional se había comprometido nada ha sucedido, es otra mentira más. Se abrió la billetera del Ministerio, pero para meter la motosierra, recortar y de esta forma bloquear o eliminar los envíos de alimentos a los comedores y merenderos”.

“Nosotros particularmente desde octubre del año pasado que no teníamos más nada, y ahora llega esta decisión política de que cerremos 45 mil comedores y merenderos de todo el país. Estamos acá como en todo el país reclamando por la devolución de estos alimentos, también protestamos por descongelamiento de los ingresos del programa social que quedó planchado en 78 mil pesos”, continuó diciendo.

“Como en todo el país hoy en Formosa salimos a las rutas a reclamar en contra el cierre de los comedores populares y la destrucción de los programas sociales, porque el gobierno se ensaña con los sectores populares, pero no pasarán encima nosotros. Seguimos en pie de lucha y organización por nuestros derechos”, sentenció Servín.