Compartir

Linkedin Print

Ayer por la mañana, organizaciones sociales y sindicales se concentraron en la Plaza San Martín y se movilizaron por el centro de la ciudad contra el acuerdo del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Algunas de ellas, como el Polo Obrero, sumó reclamos provinciales al gobernador Gildo Insfrán y marcharon a Casa de Gobierno.

La movilización a nivel nacional también repercutió en Formosa, en donde organizaciones sociales y sindicales se movilizaron contra el acuerdo del gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional.

“Entendemos que es un acuerdo muy nocivo para los trabajadores porque implica profundizar el ajuste que viene haciendo el gobierno, entonces eso lo vamos a terminar pagando nuevamente los trabajadores. Entre las medidas que el FMI ha acordado con el gobierno, se implica reducir la emisión del peso, implica incluso hasta una nueva devaluación, implica nuevos tarifazos en los servicios públicos; incluso existen cláusulas secretas y en estas condiciones el gobierno pretende que se debata en el Congreso”, expusó Fabian Servin, referente del Polo Obrero al Grupo de Medios TVO.

La concentración tuvo lugar en la Plaza San Martín, y los manifestantes marcharon por la Avenida 25 de Mayo hacia la Casa de Gobierno. “Vamos a ir a Casa de Gobierno a reclamar al gobierno de Insfrán que sigue sin dar respuesta a unos reclamos muy sensibles que venimos haciendo hace tiempo. Sigue gobernando de una forma autoritaria e insensible frente a las necesidades del pueblo formoseño”, señaló Servin.

“Hoy en todo el país, el Frente de Izquierda conjuntamente con un montón de organizaciones sociales y también sindicales, acá en Formosa el gremio de Docentes Autoconvocados, se suman a esta lucha por el rechazo por el acuerdo con el FMI al que nos está llevando el gobierno de los Fernandez”, agregó el dirigente del Polo Obrero. “Claramente esto no nos va a llevar a buen puerto, no es la salida, nunca lo fue, ni históricamente ni en las experiencias recientes. Vemos como en otros países tipo Grecia o Portugal donde ha metido la mano el FMI, no han resuelto sus problemas, entonces es un acuerdo nocivo, perjudicial para los trabajadores, incluso hasta de pérdida y dependencia política porque el FMI va a mandar una comisión cada 3 meses, o cuatrimestral, van a ser las revisiones para ver cómo se está haciendo el ajuste, entonces vamos a un sistema incluso de co gobierno, el Frente de Todos y el FMI”, continuó.

Los reclamos de este sector no solo acompañaron la consigna nacional, también sumaron componentes provinciales. Al respecto, Servin manifestó, “El ajuste está claramente desde hace muchos años, hemos incluso aprendido a convivir con el ajuste. No quiere decir que nos resignemos, es por eso que el Polo Obrero y el Partido Obrero estamos en la lucha siempre. Hoy por suerte son muchas las organizaciones también acá que se han plegado a esta movilización porque esto también implica menos recursos para las ayudas sociales en una provincia como Formosa”.

Criticó al gobierno de Insfrán, desde la manifestación, añadió que la pobreza en la provincia supera a los índices nacionales, “eso en Formosa son números más altos. Sin ayuda, sin asistencia por parte del Estado, estamos muy, muy complicados, no hay trabajo, el rebote de la economía acá terminó, por lo tanto no se ve un futuro bueno para los trabajadores en el país y mucho menos en la provincia”, concluyó.

Compartir

Linkedin Print