Organizaciones sociales, feministas y gremios marcharon por el 8M en Formosa

Con una manifestación que inició en la plaza San Martín y tuvo como epicentros la Secretaría de la Mujer y la Casa de Gobierno, diferentes organizaciones protestaron contra la ineficiencia del gobierno, la pobreza e incluso el aumento salarial. “Gildo Insfrán no puede estar hablando de que las mujeres somos prioridad en Formosa, cuando tenemos tantas mujeres pobres y desocupadas”, expresó Mariana Capra, referente del Plenario de Trabajadoras, al Grupo de Medios TVO.

“Primero paramos en la Secretaría de la Mujer para denunciar la ineficacia de la secretaría a cargo que en todo este tiempo no ha logrado dar una respuesta eficaz para las mujeres pobres, que son las que más necesitan de las instituciones y las políticas públicas. Después concluimos en Casa de Gobierno, el centro del poder político, a denunciar la responsabilidad del Gobernador en las condiciones de vida, de pobreza e indigencia, de falta de trabajo, de vivienda y acceso a derechos fundamentales en el que vivimos, no solamente las mujeres, sino también las diversidades y toda la clase trabajadora”, agregó Capra.

El Día Internacional de la Mujer convocó a diversas organizaciones a marchar nuevamente en todo el país exigiendo acciones concretas a los diferentes gobiernos y en la ciudad participaron de la movilización el Plenario de Trabajadoras, el Polo Obrero y el Movimiento Territorial de Liberación junto con el acompañamiento del gremio Docentes Autoconvocados, que además de plegarse al reclamo también realizaron un paro en rechazo al aumento salarial anunciado días atrás.

“En el caso de las docentes, ellas habían votado el paro para el 1 y el 8, obviamente tratando de ensamblarse con el Día de la Mujer, y como recién lo decían las dirigentes del gremio, ellas tienen sus propios reclamos, pero nosotros traemos el reclamo de las mujeres en su mayoría, por lo que podemos decir que el aumento para los docentes es totalmente insuficiente, no se llega a la canasta básica y no se puede vivir así. Ese aumento que se termina de completar en junio va a quedar totalmente por debajo de lo que necesita una familia para poder llegar a fin de mes y vivir una vida más o menos digna”, mencionaron desde la movilización.

Las manifestantes de estas organizaciones se concentraron durante las primeras horas de la mañana y marcharon primeramente a la Secretaría de la Mujer, sobre España entre Eva Perón y Fontana, para luego trasladarse hasta la Casa de Gobierno con fuertes críticas y reclamos a las autoridades provinciales, mientras por la tarde se esperaba el tradicional discurso del Gobernador.

En este sentido Capra sostuvo que, “el gobernador nuevamente va dar un acto en donde las mujeres funcionarias son guardianas de su modelo formoseño de pobreza e indigencia. Ellos lo que intentan siempre es hacer ver que son derechos que nos otorgan, pero en realidad son derechos que nos ganamos y falta un montón, falta muchísimo. Gildo Insfrán no puede estar hablando de que las mujeres somos prioridad en Formosa, cuando tenemos tantas mujeres pobres y desocupadas”.

Uno de los reclamos puntuales que se realizó en la jornada de ayer fue el acceso al Programa Acompañar, un programa destinado a mujeres y diversidades víctimas de violencia de género en el cual el Estado Nacional otorga el paso de un subsidio económico pero que en Formosa no se estaría implementando.

“El Polo Obrero es el que más demandas tiene en la Secretaría de la Mujer, ya que ha solicitado varias veces la implementación del Programa Acompañar para poder asistir a las víctimas de violencia de género y han recibido la negativa a la inscripción, han recibido maltratos. Entonces claramente no hemos avanzando en derechos, hasta que las mujeres no tengamos estas cuestiones no podemos avanzar”, finalizó Capra.