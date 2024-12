Organizaciones sociales llevaron adelante una jornada nacional de lucha

El referente del Partido Obrero en Formosa, Fabián Servin, dialogó con el Grupo de Medios TVO sobre la jornada de lucha nacional que tuvo lugar ayer, en la que miles de trabajadores de todo el país se movilizaron para visibilizar sus reclamos.

En la entrevista, Servin dejó en claro que la protesta no solo tiene como objetivo las medidas actuales del gobierno de Javier Milei, sino que responde a una situación de deterioro de los derechos laborales que se viene arrastrando desde hace años.

“Nos hemos puesto al frente de esta lucha porque los trabajadores estamos siendo atacados constantemente por todos los gobiernos. Sabemos que los derechos de los trabajadores están siendo pisoteados desde hace mucho tiempo, no solo ahora con Javier Milei”, afirmó Servin.

Según el dirigente, los salarios de los trabajadores se encuentran por debajo del costo de vida, lo que ha provocado una pérdida considerable en las condiciones de vida de los asalariados a lo largo de los últimos años.

La movilización, que se llevó a cabo en distintas ciudades del país bajo la consigna de una «marcha federal», fue organizada para visibilizar los problemas económicos que afectan a las familias trabajadoras. Servin destacó que, a pesar de las altas temperaturas que se vivieron durante la jornada, la protesta fue realizada de manera simultánea en diferentes horarios a lo largo del territorio argentino.

Uno de los principales reclamos de la jornada fue la demanda de trabajo. “Pedimos trabajo, porque esta es la única manera de salir de la pobreza. Hoy hay muchísimos asalariados que viven por debajo de la línea de pobreza, y no podemos seguir así”, subrayó Servin.

El dirigente también hizo mención a la crítica situación que atraviesan los comedores y merenderos populares. “Pedimos alimentos para los comedores y merenderos, algo que se ha perdido desde que asumió Milei. La ayuda social ha disminuido considerablemente, y hay mucha gente necesitando asistencia alimentaria”, expresó Servin, quien agregó que el gobierno nacional no ha priorizado esta situación.

Por último, Servin destacó la importancia de un bono de fin de año como una medida para aliviar las dificultades económicas que enfrentan las familias argentinas, especialmente en las fechas festivas. “Todos sabemos lo que significa la Navidad y el Año Nuevo. Es un momento para compartir, y entendemos que todos queremos tener algo sobre la mesa para brindar”, finalizó el referente del Partido Obrero.

La jornada de lucha, que se replicó en todo el país, refleja el creciente malestar social frente a la precarización del trabajo y la creciente desigualdad económica, mientras la inflación y los salarios por debajo de la canasta básica siguen siendo temas centrales de debate en la sociedad argentina.