Organizaciones sociales marcharon en contra del FMI

Ayer por la mañana diferentes organizaciones sociales de Formosa como Libres del Sur, Barrios de Pie, Polo Obrero, entre otras, se concentraron en la Plaza San Martín desde donde se movilizaron hacia Casa de Gobierno en el marco de una jornada nacional de repudio ante el pago de la deuda que el país contrajo con el FMI.

En ese marco, Beatriz Galeano, titular de Barrios de Pie, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la movilización que sumó gran cantidad de participantes pese al intenso calor.

“En el marco del 20 aniversario de dos días importantes para la historia argentina como fueron el 19 y el 20 de diciembre, venimos a decir que tenemos memoria y que no queremos una réplica del 2001, al contrario nos parece que el gobierno está en el momento de tomar las riendas y pararse fuerte frente al FMI, decir no ante una deuda fraudulenta que no se puede pagar. Lo que venimos a plantear como organización puntualmente es que llamemos a una consulta popular vinculante para que el gobierno tenga en sus manos las herramientas y que el pueblo argentino exprese lo que quiere y a partir de ahí sí decidir, esto de que nos quieren ajustar, de que va a pasar algo gravísimo si rompemos con el FMI no es así, no va a pasar nada, eso demostró el 2001, no se pagó, se frenó la relación y eso permitió reencaminar la vida económica de nuestro país a partir del 2001 en adelante, nos parece que este es el momento en el que el gobierno debe decidir esto, decir no al acuerdo y no a esta deuda”, dijo.

“Vamos a Casa de Gobierno como institución de presentación del estado pero para decirle nuestra posición y para que de alguna manera la población tome la información que es esencial y después la conciencia de lo que ha significado estas dos fechas y que aún hasta hoy siguen teniendo sus efectos”, explicó Galeano.

Aseguró que de la movida “participamos unas mil personas, hubiese sido interesante que más organizaciones se presenten porque están en juego nuestras vidas, la calidad de vida, porque el ajuste está latente, hoy el FMI está diciendo que pueden rever los acuerdos pero significa hacer ajustes que se traducen en reducir el importe destinado a la alimentación, a educación, a la política pública, a la vivienda, a los salarios de los trabajadores formales, de los jubilados, va a significar mayor empobrecimiento y hay que hacer un parate porque hoy ya estamos mal, la canasta básica total en Formosa en particular está en más de 80 mil pesos, la canasta básica alimentaria en más de 30 mil pesos por lo tanto es una situación deplorable económicamente”.

Para finalizar advirtió que si bien la situación actual de la Argentina es diferente a la del 2001 cuando se produjo un estallido social, “vamos avanzando hacia esos momentos, hoy la población ya no tiene ingresos que le permiten una buena calidad de vida, los trabajadores formales están ganando más de 80 mil pesos para estar por encima de la línea de pobreza, pero la mayoría de los trabajadores ganan de ese importe para abajo, algunos 20 mil pesos, están atravesando líneas de indigencia, están los subsidiados, que no tienen trabajo formal pero que viven de una ayuda del estado que también es baja, algunos reciben 16 mil pesos, siempre está en esa órbita por lo tanto hay que hacer un parate, ese dinero que se piensa seguir pagando, es una deuda que nunca contrajimos, ojalá la destinen a los salarios, a mejorar sueldos, generar empleo real, a mejorar la calidad de vida de la población”.

