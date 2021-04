Organizaciones sociales marcharon en reclamo de mayor asistencia a los sectores vulnerables

Compartir

Linkedin Print

La mañana de ayer, organizaciones sociales como Polo Obrero, Barrios de Pie, Mumalá y diferentes merenderos, se movilizaron por la zona céntrica hacia Casa de Gobierno en reclamo de mayor asistencia estatal para los sectores más vulnerables. Las consignas de pedido fueron trabajo, vivienda, mayor asistencia alimentaria y ampliación de programas sociales, en el marco de una jornada nacional de manifestación.

En ese sentido, Fabián Servir, referente del Polo Obrero, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la masiva movilización.

“Marcamos con los mismos reclamos que venimos sosteniendo hace meses y que lejos de resolverse se van agravando, el tema del trabajo, la alimentación, incluso nos movilizamos reclamando al gobierno que garantice la educación que debería ser pública y gratuita sin embargo bajo esta modalidad de virtualidad que nosotros defendemos, el gobierno no garantiza el acceso a internet, las computadoras ni los soportes técnicos para que los chicos puedan seguir estudiando, también denunciamos políticamente este ajuste que se está llevando sobre el pueblo trabajador, ya sean desocupados como asalariados, reclamamos también un aumento del salario mínimo, hoy muy planchado, muy por debajo del costo de la canasta básica familiar”, dijo.

Explicó en ese sentido que la movilización que se concentró en la plaza San Martín iría hacia Casa de Gobierno, “porque que es el centro del poder político, estos problemas se resuelven con medidas políticas, algo que el gobernador Insfrán no hace y sigue negando en dar las respuestas que le estamos reclamando que son básicas y esenciales”.

De la misma forma Beatriz Galeano, referente del movimiento social Barrios de Pie contó que su consiga de movilización fue contra el ajuste, en reclamo de alimentos accesibles, ampliación de Potenciar Trabajo y vacunación del personal esencial.

“Estamos en una situación muy crítica, con la pandemia que se está agudizando, la amenaza de una segunda ola muy cercana y al mismo tiempo una agudización y una situación grave, hay inflación que no cesa, impacta en el tema de los alimentos, la población más humilde lo padece, el poco ingreso que tiene lo destina a comprar alimentos porque no le alcanza, si hablamos de un ingreso por debajo de la canasta básica alimentaria estamos frente a una situación con un nivel de indigencia que sumado a no recibir la mercadería que nos han prometido se complica y lo están dilatando, ya nos parece muy injusto, las restricciones generan también una situación muy complicada, por eso decimos que debe haber una mayor apertura de este plan de empleo que se llama Potenciar Trabajo donde se pueden desarrollar un montón de microemprendimientos que permiten a estas personas sortear esta situación dramática que viven día a día”, dijo.

“El tema de la conectividad es otro, hay una brecha educativa que se está acentuando, nuestras vecinas y vecinos piden que por favor entreguen los útiles escolares porque no tienen para comprar, piden que se conecten con el celular o la computadora, pero si no tienen conectividad no pueden, hay un sector que no recibe educación como corresponde y eso se va a agudizar aún más”, aseveró.

“Ya no hay tiempo que perder para empezar a equilibrar esta situación tan asimétrica en las posibilidades reales de la calidad de vida”, indicó.

“En Formosa la amplia mayoría está mal, es pobre, hay un montón de gente que está en situación de indigencia y es grandísima la cantidad de personas que está padeciendo, los vemos caminar y que se amañen para alimentarse es otra cosa, es una situación critica, acá hay compañeros que están mal, no vienen acá porque se les ocurre, nosotros atendemos merenderos, ollas, pusimos el hombro durante toda la pandemia desde nuestros esfuerzos y lo vemos cuando vienen necesitados a pedir leche, mate cocido, comida y nos preguntan si vamos a seguir dando en la semana, estas cuestiones no las hacen porque quieren, hay una demanda real, no podemos hacer oídos sordos o no ver la realidad, hay una situación económica jodida, si en el país está así Formosa no es una isla, los niveles de pobreza e indigencia son tan elevados como en el resto del país”, aseveró Galeano.

“Hay que ser realistas y empezar a actuar que significa empezar a ver algunos mecanismos que tienen que ver de dónde sacamos la plata para empezar a generar otra situación para nuestro pueblo porque esta pandemia se pone muy jodida, en algún momento va a ser peor y el ‘quédate en casa’ va a implicar que se brinde comida, hay gente que ni tiene heladera, no tiene luz, que viven de la changa, pero no la pueden hacer, estamos hablando de situaciones muy jodidas”, aseveró.

“Aunque hubiera solo una persona en situación de indigencia eso tiene que ser motivo de atención, no esperemos que nos superen y nos desborden los pobres para atender, una persona basta desde el punto de vista humanístico y desde las religiones que quieran para hacer algo, eso implica acción concentra ya”, finalizó.

Compartir

Linkedin Print