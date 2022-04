Organizaciones sociales protestaron en Anses para denunciar problemas en inscripción a bono

Compartir

Organizaciones sociales de Formosa se movilizaron ayer por la mañana hacia la sede de Anses ubicada sobre la avenida Gutnisky para reclamar la saturación de la web en el proceso de inscripción al bono de “refuerzo de ingresos”, anunciado por el gobierno nacional y pedir que se tomen en cuenta las bases de datos existentes para que todos los sectores vulnerables puedan acceder al beneficio.

En ese marco, Antonio Nievas, dirigente de Libres del Sur en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la protesta.

“Hay un estado de pobreza muy grande en el país, hay muchísima gente que no tiene trabajo, ningún ingreso porque convengamos que el ingreso te ordena la vida, pero hay mucha gente que no tiene trabajo y por eso con buen tino el gobierno ha decidido por lo menos por dos meses darle un ingreso de 18 mil pesos a todos aquellos que no lo tengan o tengan un ingreso magro. La preocupación que tenemos es que se ha colapsado el sistema, la gente no puede ingresar a anotarse y muchísima gente no tiene la tecnología para tener un diálogo con Anses por vía virtual y van a quedar afuera del cobro de este beneficio, por eso lo que decimos es que el gobierno debe pagar a todas esas personas de la que ya tienen los datos, no hace falta los datos que piden porque ya están, ya los tienen, los que tienen que decidir es el pago nada más”, expresó Nievas.

“Esta gente ya está en el sistema y no deberían tener problemas en depositarles en sus cuentas a nombre de ellos, esto no parece un despropósito porque va a quedar mucha gente que no va a poder meter sus datos, el sistema está colapsado pero además hay mucha gente que no tiene la tecnología como para anotarse, estamos en una pobreza muy grande y el gobierno mismo lo reconoce, hay un pueblo empobrecido y mucha gente sin trabajo y sin ingresos”, alertó el dirigente.

Asimismo aseveró que “toda esta semana tuvimos consultas, la gente está desesperada por querer acceder a estos pequeños ingresos, pero no lo puede hacer, igual los organismos como Anses le dicen que tienen que hacer el trámite en forma virtual y mucha gente no tiene siquiera un celular, mucha gente va a quedar afuera, les piden telefono propio y no lo tienen, hay un despropósito detrás de esto que ya sabemos cómo va a terminar”.

“Tenemos un gobierno que dijo que los últimos serían los primeros y todavía lo estamos esperando, eso no se ha cumplido, al contrario, la pobreza se acrecentó y el valor adquisitivo se achicó, estamos pidiendo que haya un salario universal que se maneje el valor de cómo se mueve la canasta básica”, solicitó.

“Hay un montón de cosas que estamos pidiendo y esto se contrapone a acuerdos que se van haciendo y el FMI viene ahora a establecer cuáles van a ser las condiciones, estas son políticas históricas en este país y también hay un sector de siembra, con los grandes frigoríficos que quieren pagar un impuesto para compartir con la población de este país”, lamentó.

De la misma forma, la organización social Polo Obrero se manifestó con grandes carteles para pedir que se terminen “las trabas” para los desocupados “y que el bono llegue a todos”.

“Nos movilizamos a todas las oficinas del Anses en el país en contra de los enormes impedimentos que ponen para poder acceder al nuevo bono. Exigimos que las inscripciones sean directas y libres. Basta de jugar con la vida de los sectores más golpeados”, pidieron.

