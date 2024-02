Organizaciones sociales protestaron frente a la sede de la Secretaría de Trabajo de Nación

«Lo que se descongeló fueron los precios de combustibles, alimentos, medicamentos, transporte público, pero se congeló el precio del salario, las jubilaciones, de los planes sociales. El pueblo es cada vez más pobre», expresó el legislador Gabriel Solano.

Organizaciones sociales de izquierda nucleadas en la Unión Piquetera (UP) se concentraron este jueves frente a la sede de la Secretaría de Trabajo de la Nación para reclamar «un salario mínimo igual a la canasta básica» y la asistencia alimentaria para comedores y merenderos de todo el país, a la espera de la reunión del Consejo del Salario.

Desde las 14 fueron llegando los manifestantes de las distintas organizaciones frente a la sede de la cartera laboral, ubicada en la avenida Leandro N. Alem 650, en el bajo porteño, donde esta tarde se llevará a cabo la primera reunión del Consejo del Salario Mínimo Vital y Móvil (Csmvm) de la gestión del presidente Javier Milei.

Entre las organizaciones se encuentran el Polo Obrero (PO); MTR-Votamos Luchar Por el Cambio Social; el C.U.Ba./M.T.R./MIDO; el Movimiento M29; el MTR 12 de Abril; del Bloque Piquetero Nacional; de la Agrupación Armando Conciencia; del Movimiento Territorial Liberación (MTL-Rebelde); el Frente de la Resistencia; Rebelión Popular y la organización Pueblo Libres, entre otros.

Los manifestantes se encontraban cortando parte de la traza de la avenida Alem al 600, con el Metrobús liberado.

«Lo que se descongeló fueron los precios de combustibles, alimentos, medicamentos, transporte público, pero se congeló el precio del salario, las jubilaciones, de los planes sociales. El pueblo es cada vez más pobre», dijo el legislador porteño del Frente de Izquierda Unidad (FIT), Gabriel Solano, en declaraciones a Prensa Obrera al llegar a la protesta.

La secretaria General de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGD-UBA), Ileana Celotto, también presente en la actividad, apuntó que allí también «deberían estar todas las centrales sindicales» que «tendrían que habernos convocado y no solamente los sindicatos combativos».

«Si el salario mínimo vital y móvil se eleva, los salarios de todos los que trabajamos subirán», remarcó la dirigente gremial.

Por la mañana se concentraron en ese mismo lugar cocineras y coordinadoras barriales, pertenecientes a organizaciones sociales de izquierda e independientes con banderas, bombos y pasacalles.

Los manifestantes se ubicaron desde pasadas las 11 sobre la vereda y arriba boulevard de la avenida Leandro N. Alem, pero sin interrupción del tránsito.

Entre sus demandas, las organizaciones sociales reclaman «un salario mínimo igual a la canasta básica», pedirán que «el monto del Salario Social Complementario se mantenga en el 50% del SMVyM» y reclaman «no al desacople del Potenciar Trabajo».

«La inflación acumulada estos meses, en especial sobre los alimentos, fue licuando los ingresos de los trabajadores en general, pero golpeó más duro a quienes ya estaban en situación pobreza e indigencia», argumentaron en un comunicado.

Dijeron además que la convocatoria al Consejo «debe contemplar la situación desesperante de millones de personas que dependen de su referencia: trabadoras y trabajadores formales, jubilados y también quienes perciben un Salario Social Complementario, el Potenciar Trabajo».

De la protesta participaron representantes de la Federación Nacional Territorial (FeNaT-CTAA), Libres del Sur, el Movimiento Argentina Rebelde, el Frente Popular Darío Santillán (FPDS), la Coordinadora por el Cambio Social; el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL); el FPDS-Corriente Plurinacional y el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social (MULCS).

Estuvieron también los referentes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST); Movimiento 8 de Abril; FAR y Copa Marabunta; la Federación de Organizaciones de Base Autónoma (FOBA); la Organización Libre del Pueblo (OLP) Resistir y Luchar; el Movimiento Juana Azurduy; Arriba los que Luchan; el MTD Aníbal Verón y el MTR por la democracia directa, entre otros.

Sobre la protesta y sus reclamos, Marianela Navarro, Delegada Nacional del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), dijo a Télam que «hoy, millones de trabajadores estamos aplastados debajo de la línea de pobreza. Hay un desmedido aumento de precios, evaluación, tarifazos; vivimos una situación realmente asfixiante con nuestras familias».

«Hoy todo aumenta menos los salarios y por eso es urgente que este Consejo (CSMvM) determine un salario mínimo igual a la canasta familiar. También exigimos que no se desvincule al Programa Potenciar Trabajo del aumento del Smvym, porque éste es el salario de millones de trabajadores cooperativistas que día a día producimos en todo el país», remarcó la dirigente social.