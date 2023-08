Organizaciones sociales protestaron frente al Min. Desarrollo Social

«Seguiremos reclamando el cumplimiento de los compromisos para el mantenimiento de comedores y merenderos instalados en nuestros barrios, como así también la entrega de herramientas para nuestros emprendimientos productivos en los barrios», dijeron a Télam voceros de los manifestantes.

Un grupo de organizaciones sociales realizó una protesta este jueves frente al Ministerio de Desarrollo Social, en reclamo de la implementación de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) para el sector de la economía popular y «garantizar aumentos» de salarios para los trabajadores, jubilados y de los programas sociales, informaron voceros del sector.

A raíz de la manifestación -que incluyó la instalación de una olla popular- el tránsito se interrumpió en la calle Lima entre Moreno y avenida Belgrano, en el centro porteño.

Minutos después de las 13.30, los manifestantes levantaron la protesta y anunciaron que «si no hay respuestas favorables» el martes próximo volverán a movilizarse.

De la protesta participaron dirigentes y militantes del Movimiento Popular La Dignidad (MP-La Dignidad), Paritaria Social y Popular, Herramienta Social Soberana, Movimiento Popular Liberación, 25 de mayo-Unión de Organizaciones Sociales y Políticas de Córdoba, Causa de Rosario, Espacio de Participación Popular (EPP) de Jujuy y OPSA Chaco, entre otras. Entre sus demandas, estaban «medidas sociales urgentes, tales como un IFE para la economía popular, garantizar el aumentos para trabajadores, jubilados, programas sociales y asignaciones y el correcto abastecimiento de alimentos a los comedores populares».

También propusieron «medidas de fondo, como la suspensión de pago e investigación de la deuda externa, intervención del mercado de alimentos; creación de la Empresa Nacional de Alimentos; la intervención en el mercado inmobiliarios y la generación de impuesto a la vivienda ociosa», entre otras. Los manifestantes se instalaron en el lugar donde reclamaron la entrega de herramientas para emprendimientos productivos y de alimentos para comedores, según consignaron referentes del espacio.

«Seguiremos reclamando el cumplimiento de los compromisos para el mantenimiento de comedores y merenderos instalados en nuestros barrios, como así también la entrega de herramientas para nuestros emprendimientos productivos en los barrios», dijeron a Télam voceros de los manifestantes.

«Desde las organizaciones sociales y políticas venimos elaborando desde hace tiempo respuestas, creando fuentes de trabajo y espacios de contención que canalicen la demanda creciente de asistencia integral», manifestaron las entidades convocantes en un comunicado.

Y agregaron: «Estamos comprometidxs a realizar todos nuestros esfuerzos para que el 10 de diciembre no llegue a la Casa Rosada un modelo de Gobierno neoliberal, si no uno que escuche y aliente a las grandes mayorías a recuperar su soberanía nacional frente a los grandes especuladores».

Finalmente, Juan Sosa, del Movimiento Popular Liberación (MPL), dijo a Télam que los manifestantes solicitaron una audiencia con la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.

