Organizaciones sociales reclamaron “trabajo digno y salario universal”

Compartir

Linkedin Print

Las organizaciones sociales y políticas que componen la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) marcharon ayer al mediodía desde la Iglesia de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, hasta Plaza de Mayo, en “defensa de la agenda marcada por tierra, techo y trabajo”, con eje en la creación de “trabajo genuino en todo el país”.

“Este 7 de agosto nos movilizamos nuevamente para reafirmar el derecho al trabajo digno para nuestro pueblo, en un contexto de gravísima crisis sociolaboral”, sostuvo el documento que leyeron representantes de UTEP en Plaza de Mayo.

En medio de banderas, bombos y los cánticos de la multitud movilizada, los referentes de las agrupaciones que componen la UTEP desde un escenario se refirieron a la situación social que atraviesa el país como consecuencia de la pandemia de coronavirus y aseguraron que el los sectores populares sufren hoy “nuevas formas de injusticia”.

“En la actualidad las trabajadoras y los trabajadores del pueblo argentino sufrimos nuevas formas de injusticia, agravadas al extremo por la pandemia mundial. Como el mercado laboral no nos da lugar a todos, tuvimos que inventarnos nuestro propio trabajo en actividades como el cartoneo, la venta ambulante, la agricultura familiar, la producción textil, la infraestructura social y los emprendimientos productivos”, indicaron los dirigentes sociales en el documento.

“Hay más de siete millones de trabajadores de la economía popular en el país. Desde la UTEP exigimos la universalización del salario. Se trata de reconocer el trabajo de todos y todas, tanto de quienes están en el sector formal como en el informal. Los derechos de los argentinos y las argentinas están por encima de las ambiciones de los acreedores externos como el Fondo Monetario Internacional” (FMI)”, remarcó uno de los pasajes más salientes del texto.

La marcha comenzó pasadas las 8, en la iglesia ubicada en Liniers, en el día en que la grey católica conmemora la festividad del santo patrono del pan y el trabajo.

La caravana avanzó por la avenida Rivadavia para concluir por la tarde con un acto en la Plaza de Mayo, junto a otras columnas que se sumaron a la altura de la avenida 9 de Julio.

Participaron de la marcha las agrupaciones Movimiento 8 de Octubre de obreros rurales, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Evita, el Frente Agrario Evita, Barrios Peronistas, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), y Federación Nacional Campesina, entre otras.

“Para la UTEP la marcha de San Cayetano es la celebración del patrono del pan y el trabajo, pero sobre todas las cosas es la celebración de la unidad de los movimientos populares que empezó en 2016 con la primera marcha”, remarcó a Télam el dirigente de la UTEP y el Movimiento Evita, Gildo Onorato.

Los organizadores montaron distintas postas sanitarias a lo largo del recorrido, que están ubicadas en la Iglesia de San Cayetano (Rivadavia y Cuzco), Plaza Flores, Plaza Once (Miserere), Plaza Congreso, en la esquina de 9 de Julio y avenida de Mayo y en Plaza de Mayo, sobre la calle Defensa. En las postas sanitarias hubo personal de salud, que realizó controles de peso, glucemia, temperatura y presión arterial, entre otros valores.

A la altura de Plaza Once, por ejemplo, se colocaron carteles con frases e imágenes de personajes populares como Gilda, Diego Armando Maradona, Mercedes Sosa y Luis Alberto Spinetta.

Compartir

Linkedin Print