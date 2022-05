Organizaciones sociales se reunieron en el INADI donde hablaron de las adicciones y la discriminación

Compartir

Ayer en horas de la mañana, en la oficina del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), sita en Moreno 288, se llevó adelante una importante reunión informativa donde se abordaron las problemáticas de consumo de chicas y chicos y la discriminación en torno a ello.

Del encuentro participaron referentes de la Multisectorial, La Dignidad, Corriente Clasista y Combativa, y el Sindicato de Seguridad quienes hablaron con el coordinador del INADI en Formosa, Fabián González.

Asimismo, los operadores del Movimiento “Ni Un Pibe Menos por la Droga” brindaron un panorama del flagelo que afecta a un gran número de jóvenes y del trabajo que llevan adelante con un equipo multidisciplinario para atender y acompañarlos. De la misma forma valoraron que la cuestión sea tratada ante el organismo nacional ya que es importante garantizar la no discriminación y la no estigmatización de las personas usuarias de sustancias psicoactivas y sus familiares.

Vale resaltar que el consumo problemático de sustancias psicoactivas es una problemática social que requiere acción del Estado y trabajo por parte de actores sociales para ayudar a los jóvenes que están inmersos y no encuentran una salida.

