En el marco de una jornada nacional de lucha, organizaciones sociales de Formosa como Barrios de Pie, Libres del Sur, MAR (Movimiento Argentino Rebeld), el Polo Obrero, cortaron la Ruta Nacional 11 en reclamo de asistencia alimentaria a comedores comunitarios y la creación de puestos de trabajo, entre otros puntos. La protesta se replicó en localidades del interior como Clorinda donde también se realizó un corte a metros del paso fronterizo Loyola.

Cabe señalar que a nivel nacional se realiza un acampe de 48 horas frente al Ministerio de Desarrollo Social, en reclamo de un amplio abanico de reivindicaciones sectoriales.

En ese marco Antonio Nievas, dirigente de Barrios de Pie, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que lo que se pide al gobierno con estas protestas “es la posibilidad de diálogo, el gobierno nos llama a dialogar pero hay un montón de cosas que se han incumplido de un tiempo a esta parte y nosotros insistimos en que tomen las medidas necesarias para empezar a reparar mínimamente las cuestiones que hacen a la pobreza, indigencia, la tragedia que vive el pueblo que está constantemente postergado y el gobierno en algún momento dijo que los últimos seríamos los primeros, cosa que incumplen nuevamente”.

Para medir la pobreza que hay, Nievas destacó que se basan “en cosas concretas, hubo un IFE a nivel nacional que dejó a las claras que tenemos 8 millones de desocupados, ahora podemos achicar un poco ese número pero en la provincia decimos que tenemos 200 mil desocupados”.

Reconoció en ese sentido que “siempre tuvimos una discusión con el gobierno por los datos de desocupación, decimos que había un 30% de desocupados, cosa que se va evidenciando concretamente a raíz de lo que aparece no solo en la estadística sino en lo concreto y el IFE fue una de las cosas que demostró que hay pobreza creciente en Formosa. La economía de la provincia se maneja prácticamente con la coparticipación, el 95% de nuestra economía depende de esto, estuve en el interior la semana pasada y hay empleados que supuestamente están contenidos, pero están cobrando 3500 o 5000 pesos por mes, después hay originarios que no tienen ningún tipo de ingreso, estas son las tragedias que vive nuestro pueblo en Formosa”.

“El pobre vive la tragedia de no tener trabajo, de no tener ingresos y además tiene la tragedia de tener mala salud, mala educación, esto es lo que muchas veces cuesta visibilizar porque con buenos discursos se oculta. Como organización social estamos diciendo de manera permanente lo que registramos en el territorio y lo ponemos en evidencia”, destacó Nievas.

Asimismo el dirigente pidió disculpas por lo que genera cada corte de ruta, pero aseguró que “esta es la única manera que tenemos para que nos visibilicen, para que esto tome un contexto nacional de que Formosa forma parte del territorio nacional y por lo tanto hay gente sin ingresos y no lo hacemos siempre, en esta ocasión es en correspondencia con una medida nacional”.

En Clorinda

La segunda ciudad también replicó la medida con un corte en el acceso al Porteño Norte, sobre la Ruta Nacional 11, llevado adelante por Barrios de Pie junto a al Movimiento 8 de Abril

En ese marco Cristian Vera, coordinador general de Barrios de Pie explicó que se manifestaban “por el tema de los beneficios a los compañeros que la están pasando muy mal por el hambre, los comedores también”.

“Otros compañeros del Polo Obrero están acampando en otro lugar. Nos adherimos al reclamo general porque en todo el país está pasando lo mismo, todo el país sufre hambre y todo es peor por el acuerdo con el FMI, casi el 90% de los barrios de Clorinda estamos en esa situación”, señaló.

“El corte va a ser solo hasta las 12 del mediodía para que sepan que también tenemos en cuenta a los compañeros que tienen que trabajar, después seguiremos viendo cómo termina esto con el acampe a nivel nacional para ver a qué acuerdo se llega”, subrayó.

“Queremos que se abra de nuevo el Potenciar Trabajo porque muchos de nuestros compañeros no perciben nada, están en estado de indigencia prácticamente. Acá la gente trabaja mucho con el tema del contrabando, eso sigue, el gobierno muestra mucha pereza y las ollas populares estamos bancando prácticamente de nuestro bolsillo, cada compañero va sumando alguna parte y así vamos repartiendo. Lo único que acá hace economía es el contrabando, después no hay cultivo, no nos dejan hacer ni vender nada”, denunció Vera.

