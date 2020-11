Organizaciones Sociales y gremios marcharon ayer a Casa de Gobierno

Compartir

En el marco de la consigna a nivel nacional en apoyo al Impuesto a la riqueza, organizaciones sociales y gremios de Formosa se movilizaron ayer en horas de la mañana hasta Casa de Gobierno para entregar un petitorio con tres puntos fundamentales: el primero tiene que ver con que el aumento del 5% se modifique y sea mayor, en segundo lugar, solicitan asistencia con mercaderías para los merenderos y comedores, y el tercer punto guarda relación con el pedido de un bono navideño.

Antonio Nievas, dirigente social de Libres del Sur, dijo que “a raíz del pedido de los afiliados acordamos solicitar $8.000 para estas fiestas de fin de año ya que el aumento del 5% no complace a nadie; por otro lado, pedimos la bolsa navideña que no tiene nada y $5.000 de bono para aquellas personas que han dejado de percibir el IFE”.

Vale decir que la protesta se concentró en la plaza San Martín, donde ATE, CTA, barrios de Pie, la Multisectorial, el Sindicato de Custodios y Seguridad, entre otros, tras una asamblea tomaron la determinación de ir hasta Casa de Gobierno para entregar en papel los reclamos que los convocan.

En comunicación con el Grupo de Medios TVO, Carlos Villasanti, quien es secretario adjunto de ATE, afirmó que “es imposible no acompañar una iniciativa de esta naturaleza, teniendo en cuenta que nosotros como organización gremial lo veníamos pidiendo desde hace tiempo, no es nuevo para nosotros”.

Al ser consultado por el aumento salarial del 5% para el sector indicó que están en desacuerdo porque “es poco” y que “el salario formoseño es básicamente para cubrir alimento y ni eso se puede lograr”.

