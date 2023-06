Organizaciones sociales y sindicatos marcharon ayer a Casa de Gobierno con diferentes pedidos

Movimientos sociales y sindicatos se dieron cita ayer en la plaza San Martín en horas de la mañana para marchar con diferentes pedidos hacia Casas de Gobierno. El titular del Partido Obrero, Fabián Servín con contacto con el Grupo de Medios TVO indicó que los reclamos son generales y que puntualmente tienen que ver con salario y condiciones laborales, al mismo tiempo indicó que ellos particularmente piden por alimentos para los merenderos y comedores.

Servín comenzó diciendo: “estamos participando diferentes organizaciones sociales y gremiales que es muy importante para llevar adelante las movilizaciones que se están llevando adelante también en otras provincias que tiene que ver con lo que nosotros venimos señalando hace tiempo que con estos números de la inflación y los bajos salarios que tenemos en la provincia, no se aguanta más”.

“En buena hora los sindicatos y los gremios se suman a la movilización, es necesario luchar en defensa del salario en la provincia”, agregó.

En cuanto a los reclamos aseveró que son generales, “por ejemplo en cuanto a lo salarial es algo que no solo atañe a Formosa, si no que también a otras provincias, hay otras cuestiones como por ejemplo las paritarias, esta provincia es una de las pocas que no las discute y no solo lo que hace en los salarios sino que también en las condiciones laborales, otro de los reclamos que hace tiempo llevamos adelante es la falta de asistencia a los merenderos y comedores que cada vez está más grave”.

“Hace 4 meses que no nos envían las mercaderías y nosotros no podemos costear las mismas porque están muy caras, hay un compromiso de que el mes que viene llegarán, pero hay que ver con que nos encontramos más adelante”, continuó.

Por último, manifestó “debemos decir que cada vez hay más gente en los merenderos y comedores, esto lo empezamos a sentir con mayor preocupación a fines del año pasado, vemos que hasta hijos de trabajadores se acercan a comer a nuestros lugares”.

