Organizador de eventos que estafó a egresados continúa detenido y se suman más denuncias

Luego de que se viralizara a través de las redes sociales una serie de estafas cometidas por un organizador de eventos de Formosa, la Policía logró detener al sujeto y lo puso tras las rejas mientras se suman cada vez más denuncias. El hombre que permanece alojado en la Comisaría Seccional Segunda ya suma unas siete denuncias en su contra por “estafa” y otra por “amenazas”.

El Comisario Carlos Vera del Departamento de Secretaría General de la Policía de Formosa habló con el Grupo de Medios TVO sobre lo ocurrido y no descartó que se sumen más denuncias al caso. “Surgieron varios escraches a través de las redes sociales de casos de estafas que habría realizado un hombre de 35 años conocido en nuestra ciudad capital; a partir de eso, una de mujer que había contratado el servicio de este hombre para un evento que tenía pensado realizar en una fecha en particular en un local del barrio Obrero se acercó hasta el lugar para ver si le iba a realizar el evento en cuestión, pero se llevó una gran sorpresa al ver que el local que había reservado ya estaba pactado para otra persona”, comenzó diciendo.

En este marco, dijo- “ella llamó al hombre y cuando éste se presentó terminaron confrontando, una vez que lo increparon a que devuelva el dinero éste la amenazó, también trató de llegar a un acuerdo para que se llame a la Policía; luego intentó retirarse del lugar y familiares de la mujer lo demoraron, llamaron a la Policía y a partir de ahí se tomó la denuncia quedando detenido en principio por estafa y amenaza dándose intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional N° 4”.

“Posteriormente a esta situación acudieron varias personas más, en principio serían seis, que realizaron otras denuncias donde esta persona también los habría estafado”, siguió Vera.

“Nosotros hasta el momento tenemos siete denuncias, de todas maneras, se está recabando mayor información porque minuto a minuto van surgiendo novedades con respecto a esta situación atento a la viralización que se ha realizado; entonces estimamos que hay más personas damnificadas por lo cual habría más denuncias”, indicó.

Por otro lado, el Comisario instó a la ciudadanía a que “cada vez que necesite contratar los servicios de alguien, antes de entregar algún dinero o firmar algún contrato, es importante que se averigüe cuál es la situación de esa persona, si es que ya no estuvo involucrada en algún hecho de estafa anterior”.

“Lo que mencionaban durante este fin de semana a través de las redes sociales es que esta persona desde hace años ya viene realizando la misma actividad, lamentablemente este año otro grupo de formoseños cayó en su estafa”, cerró diciendo.