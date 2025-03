Oriana Sabatini habló sobre la ausencia de Gabriela en su boda

Si bien transcurrieron los meses desde la gran fiesta de casamiento de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, el evento sigue dando que hablar en el mundo del espectáculo. No por el vestido, ni por la fiesta, ni siquiera por la presencia de figuras. Lo que aún resuena es una gran ausencia: la de Gabriela Sabatini, tía de la novia y leyenda del tenis argentino. Esta semana, Oriana se refirió por primera vez al tema en público, y no esquivó el conflicto familiar que volvió a instalarse.

Todo ocurrió durante su visita a Ángel Responde (Bondi Live), el ciclo que conduce Ángel de Brito, quien fue al hueso: “Cuando fue tu casamiento, obviamente fue noticia que no vino Gaby…”. Pero antes de que pudiera terminar la frase, Oriana lo interrumpió: “¿Te puedo corregir algo que dijiste? Es mentira que no le mandé la invitación, algo así dijiste, ¿no?”.

El conductor retrucó: “No sabés ni lo que dije. Me estás corrigiendo y no sabés lo que dije”, pero lejos de incomodarse, Oriana fue por más. “Como que le habías mandado el save the date, pero no la llamaste”, explicó de Brito. Y ahí llegó la frase que encendió todo: “¿Cómo la iba a llamar si no veníamos hablando igual?”, lanzó. Y aclaró que, a diferencia de los invitados “generales” que recibieron una lista de difusión, Gabriela recibió un mensaje personalizado como toda su familia.

Aunque amagó con mostrar el mensaje que le mandó a su tía, la artista prefirió no hacerlo. Pero no ocultó su fastidio con los rumores que rodearon el conflicto. “Tampoco veo necesario hablar porque yo no tengo nada que probarle a nadie. Sí me enoja un montón que traten a mi familia de chorra cuando es un chequear y te das cuenta de que no es así”, aseguró, en referencia a las versiones que indicaban que la pelea y el distanciamiento con Gabriela se debía diferentes motivos, entre los que se especularon de índole económica.

“Yo pregunté muchas veces qué pasaba, pero bueno…”, agregó, sin dar vueltas, respecto al origen detrás del conflicto familiar. Y aunque dejó en claro que desconoce los detalles de la interna, sí expresó su deseo de reconciliación: “Es una lástima que estén todos peleados. Me encantaría que se reconciliaran”.

La ausencia de Gabriela no fue sorpresiva para el círculo íntimo. Días antes de la boda, celebrada el 20 de julio de 2024 en Dok Haras, Ova Sabatini, padre de Oriana, había confirmado públicamente que su hermana no asistiría. Desde entonces, comenzaron a circular distintas versiones: que el conflicto sería con él, con su esposa Catherine Fulop o incluso con toda la familia.

Tiempo después, Ova habló en Intrusos (América) y, aunque no dio detalles, dejó una frase significativa: “Espero que se resuelvan rápido porque a mí me gusta la familia unida siempre. Cada uno tiene sus tiempos y hay que respetarlos”. También dijo: “A mí me gusta la familia unida, siempre. Cada uno tiene sus tiempos y hay que respetarlos. Yo estoy siempre. Nací y estoy programado para cuidar a la gente que quiero, así lo hice y lo hago con mi hija, con mi esposa… lo hice con mi padre, con mi hermana”.

Por su parte, la extenista nunca se pronunció públicamente sobre el casamiento de su sobrina, ni sobre su vínculo con su hermano. El silencio de la deportista contrasta con la decisión de Oriana de comenzar a hablar del tema, aunque con límites claros: no quiere polemizar, pero tampoco permitir que se instalen versiones falsas.

El casamiento de Oriana y Paulo fue uno de los eventos del año. Pero en medio de los flashes, la música y los brindis, hubo una silla vacía que todavía le pesa a uno de sus protagonistas. Y aunque algunos integrantes del conflicto eligen el silencio, la cantante ya empezó a dar su versión.