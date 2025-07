Oriana Sabatini le obsequió a su esposo Paulo Dybala «207 razones para amarte»

“Me pediste casamiento en la fucking Fontana Di Trevi”. La frase, escrita en letras grandes y ubicada como la número 140 de una extensa lista, resume el tono íntimo y festivo con el que Oriana Sabatini celebró su primer aniversario de casada con Paulo Dybala.

La artista eligió un gesto singular para conmemorar la fecha: le entregó a su esposo una hoja en la que enumeró 207 razones para amarlo, un regalo que el futbolista no tardó en mostrar en sus redes sociales. La elección del número no fue casual; el 207 remite al 20 de julio (20/7), día en que la pareja celebró su boda, un detalle que añade una capa de simbolismo a la dedicatoria.

La noticia del aniversario y el original obsequio se difundió ampliamente a través de las redes sociales, donde ambos compartieron imágenes y mensajes para recordar la jornada. Paulo Dybala publicó una historia en Instagram en la que se ve a Oriana Sabatini sosteniendo la lista, acompañada de la leyenda: “Mi regalo de 1 aniversario de casados”. La artista, por su parte, subió una publicación con varias fotos del día de la boda y escribió: “365 días de la mejor noche de mi vida, te amo esa cantidad de días multiplicados por un millón”.

El aniversario no solo sirvió para repasar el primer año de matrimonio, sino también para rememorar el inicio de esta nueva etapa. En octubre de 2023, tras cinco años de relación, el delantero de la Roma sorprendió a la cantante con una propuesta de casamiento en la Fontana di Trevi, uno de los lugares más emblemáticos de Italia.

La escena, cuidadosamente planeada, contó con la complicidad de amigos como Leandro Paredes, quien acompañó a la pareja y grabó el momento desde la distancia. En una entrevista con Gastón Edul, Paulo Dybala relató: “Llevó un tiempo porque lo tuve que planear, iban a venir algunos amigos. Yo quería que fuera ahí, quería sorprenderla, por suerte la pude sorprender”.

La viralización del video de la propuesta reveló la magnitud de la sorpresa. El propio futbolista explicó que la grabación que circuló en redes sociales fue obra de un amigo, parte de un grupo de cómplices que ayudaron a mantener el secreto. “La única que no sabía era Oriana y por suerte salió todo bien”, recordó Dybala.

El anillo de compromiso, mostrado por Oriana Sabatini en su cuenta de Instagram, se convirtió en otro símbolo de la historia compartida. La pareja, que ha hecho de las redes sociales un espacio para compartir momentos clave de su vida, eligió nuevamente este canal para celebrar el aniversario y mostrar la intimidad de su vínculo.

La Boda, y un

aniversario especial

Oriana Sabatini celebró en Instagram el primer aniversario de su boda con Paulo Dybala, acompañando el mensaje con un álbum de imágenes inéditas que capturaron la esencia de una fiesta que, un año después, sigue viva en la memoria de los protagonistas y sus seguidores.

Así, la cantante y el futbolista reabrieron el álbum de recuerdos de su casamiento, celebrado el 20 de julio de 2024 en Buenos Aires, y compartieron con el público escenas que hasta ahora habían permanecido en la esfera privada.

Oriana Sabatini publicó fotografías nunca vistas de su boda con Paulo Dybala, justo al cumplirse el primer aniversario de la unión. Las imágenes, que retratan tanto la intimidad de la pareja como la alegría de los invitados, revelan detalles de una celebración que se desmarcó de los protocolos tradicionales y apostó por la autenticidad y el disfrute compartido.

El álbum difundido por la artista incluye escenas que van desde los instantes previos a la ceremonia hasta el desenfreno de la fiesta. En una de las primeras fotos, Oriana aparece rodeada de su círculo más cercano: amigas, su madre Catherine Fulop y su hermana Tiziana, todas vestidas con batas blancas personalizadas en una habitación decorada con sobriedad y elegancia.

La complicidad y las risas dominan el ambiente, anticipando la atmósfera distendida que marcaría el resto de la noche. La ceremonia, reunió a familiares, amigos y figuras del espectáculo y el deporte. Entre los asistentes destacados se encontraban Ricky Montaner, Stefi Roitman, Bizarrap y Luck Ra, quienes aportaron su presencia y, en algunos casos, su talento musical.

Uno de los grandes atractivos de la fiesta fue la ambientación nocturna, con cientos de luces colgantes que transformaron el espacio abierto en un escenario de ensueño. Una imagen en blanco y negro muestra a la pareja sentada de espaldas, frente a una mesa iluminada por velas, disfrutando en silencio de un instante compartido.

El ambiente festivo se intensificó con coreografías improvisadas, lentes LED y tragos en jarra, elementos que contribuyeron a una atmósfera de alegría desbordante. En otra escena, el futbolista alza a su esposa en andas, iluminados por los reflectores y rodeados de invitados eufóricos.

La espontaneidad y el humor también tuvieron su espacio. Varias imágenes muestran a asistentes disfrazados con trajes inflables de animales —ranas, chanchos, tiburones—, entre los que Oriana se suma con gafas oscuras y una sonrisa amplia. La pista de baile se convirtió en el epicentro de la diversión, con padres y amigos entregados al festejo.

Ova Sabatini y Catherine Fulop, padres de la novia, no solo bailaron con entusiasmo, sino que incluso se subieron a los hombros de otros invitados para celebrar el momento. El casamiento no solo fue una reunión de familiares y amigos, sino también un punto de encuentro para personalidades del espectáculo y el deporte.