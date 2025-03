Oriana Sabatini: los desafíos que enfrenta en su podcast, la boda soñada con Dybala y su preocupación por Venezuela

Oriana Sabatini se tomó un tiempo para organizar la segunda temporada A dónde vamos cuando soñamos, el podcast que publicó el año pasado en Spotify y cuya saga cuenta con la colaboración de Infobae. Horas después del estreno del primer capítulo, en el que habló con Mariano Ledesma Arocena, un paciente con ELA, Esclerosis Lateral Amiotrófica, estuvo en Infobae en Vivo (Youtube) hablando de esta nueva apuesta.

Oriana se sentó en la mesa con Gonzalo Sánchez, Carolina Amoroso, Cecilia Boufflet y Ramón Indart, dio detalles de lo que se viene en esta nueva temporada y cómo fue el proceso de grabar la primera entrevista que hizo para el ciclo. “Fue una entrevista muy difícil de hacer. Primero porque uno no quiere parecer entrometido de más, no quiere incomodar al otro, sobre todo con estas enfermedades, que quizás no se hablan tanto”, comenzó diciendo la influencer.

“Es impactante ver a una persona en esa silla, que no puede hablar, con una voz súper robótica. Es difícil que eso traspase y que primero lo veas a él, a Mariano”, comentó, haciendo referencia a una de las preguntas que le hizo a lo largo de la entrevista. “Él tiene una actitud muy positiva y amorosa para con la vida y lo que le pasa, no le molesta y sentí que en todo momento nos hizo sentir bienvenidos y que no estábamos irrumpiendo con la paz”, detalló acerca de la actitud de su primer invitado.

“Es una historia que quería tener en el podcast, no sé si la gente lo necesita, pero me parece que está bueno que escuchen el testimonio de gente que vive con esta enfermedad”, señaló para explicar por qué eligió empezar la segunda temporada con esta temática.

Cabe recordar que en algunos capítulos anteriores, Oriana habló de sus propios padecimientos. Su lucha con los trastornos alimenticios, como sobrelleva los comentarios en redes sociales y las constantes críticas hacia su persona, por lo que Carolina Amoroso quiso saber cómo hace ella para sobrellevarlo. “Mucha terapia y mucha gente que me quiere, que yo quiero y que son como mi red de contención”, sintetizó la invitada. Y se explayó: “Creo que cada uno lucha sus propias batallas y no me parece que haya algunas que sean más importantes o menos importantes que otras, tengo momentos en los que estoy mejor, momentos en los que estoy peor, creo que la carrera que hago, por más que la ame, me juega a veces en contra, pero siempre están las ganas de seguir haciendo lo que amo”, dijo a corazón abierto.

También este canal de comunicación le sirvió como una nueva herramienta para expresarse. “Me considero una persona extremadamente sensible, que puede ser muy peligroso e insoportable de a momentos, porque está todo exacerbado, todo lo sentís por mil. La manera en la que yo busqué traspasarlo a otro lado es esto: un podcast, una canción, ahora estoy escribiendo una novela, son diferentes cosas en las que puedo volcar todo lo que tengo”, manifestó la ex Aliados.

La noticia de que está preparando su primera novela fue una sorpresa, por lo que en la mesa quisieron saber más al respecto. Sin embargo, Oriana no quiso dar demasiados detalles: “Empecé a escribir de verdad, metódicamente, con una estructura. Me inspiro más que nada en mi vida, pero soy una persona muy soñadora y me encanta mucho vivir en las ficciones que leo, me inspiran todos los días y creo que los libros en muchas ocasiones me salvaron la vida”.

En este sentido, no tuvo dudas al definir su saga favorita: “Harry Potter toda la vida. Antes me quería hacer la interesante diciendo que leía el libro de tal filósofo, pero no me gustan, la paso remal. Me gusta el amor, lo meloso, la novela romántica, todo lo que sea romance contemporáneo me da vida”.

Y hablando de amor, uno de los temas inevitables de la charla fue su vínculo con el futbolista Paulo Dybala, con quien se casó el año pasado. “Siento que estoy viviendo una novela, más allá de que tengamos nuestros momentos difíciles como cualquier pareja, pero yo viví mi casamiento como si fuera una espectadora viendo una película y pensé que más alto que esto se puede soñar, no por la decoración, la gente, sino por el hombre con el que me case. Si lo soñaba, me equivocaba, me quedaba corta”, admitió, sin ocultar su amor y admiración por el delantero de la selección.

“¿Cómo te llevas con la exposición?”, fue la pregunta de Carolina, haciendo referencia a una fama que la acompaña desde su nacimiento. “Muy mal, muy mal”, respondió sin dudar la hija de Cathy Fulop y Ova Sabatini y sobrina de Gaby. “Me gusta para estas cosas de tener conversaciones con contenido, pero no me gusta que la gente pueda opinar de mi vida personal. Nunca no conocí esto, pero me hace entenderlo de otro lugar. Trato de no darle bola a eso, siempre trata de buscar la perfección que las redes sociales suelen buscar y casi me sacrificó a mí. Ya no hago un esfuerzo sobrehumano para estar ahí”, expresó.

También se refirió a otro de los asuntos que la desvelan: la situación política en Venezuela. Acompañando la lucha de su madre, y sumado al hecho de que su abuela todavía se encuentra en el país caribeño, en la mesa de Infobae en Vivo habló de lo que significa para ella la lucha de los derechos humanos y la libertad: “Significa todo porque, más allá que sea la libertad de un país, es la libertad de mi familia. No veo a mucha de la familia que tengo allá hace 15 años, a mi abuela no la veo hace tres años y es un montón”.