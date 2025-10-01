Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres por primera vez

Paulo Dybala y Oriana Sabatini eligieron la complicidad y la memoria compartida para anunciar la espera de su primer hijo. No solo emocionaron con el “primer posteo de nosotros tres”, sino que en sus historias de Instagram recrearon una tradición íntima que solo ellos y sus seguidores más fieles no olvidan: una imagen inspirada en Danny Phantom, el dibujo animado con el que, años atrás, habían confirmado públicamente su relación.

Esta vez, la pareja posteó dos imágenes —una en la cuenta de Paulo, otra en la de Oriana — en las que sus personajes animados aparecen juntos, sonrientes y abrazados, frente a una cuna. Oriana, en el rol del dibujo animado, se muestra con las manos sobre el vientre, sugiriendo la llegada del bebé. La escena, reforzada por el contorno verde brillante típico del universo de Danny Phantom, transmite ternura y hace guiño al inicio de su historia de amor.

Dybala y Sabatini decidieron abrir al público un instante irrepetible de su intimidad: compartieron un tierno video donde Oriana, cámara digital en mano, registró la emoción del primer encuentro con su futuro hijo durante la ecografía.

Las imágenes muestran la pureza y la expectativa: el pulso de la alegría transformado en sonrisas, miradas profundas y la felicidad dibujada sin filtro. En el video no solo se ve la ecografía sino la incipiente pancita de la actriz de Aliados. “Vamos a ser papás”, es todo lo que eligió susurra la hija de Catherine Fulop al final del video.

En pocos minutos los me gustas, entre los que se encontró el de Antonela Roccuzzo, la esposa de Lionel Messi y las reacciones no tardaron en aparecer. Rodrigo de Paul; Marley; Valentina Zenere; Tiziana Sabatini; Barbie Vélez; Darío Barassi; Macarena Rinaldi, Barby Franco; Mau Montaner; Dalma Maradona; Stefi Roitman y Leandro Paredes fueron algunos de los famosos que reaccionaron a la feliz noticia, que hace tiempo los fans de la relación estaban esperando.

Ova Sabatini, el futuro abuelo, no dejó pasar la oportunidad para dejar su reacción entre los comentarios: “¡Gracias, chicos por tanta felicidad! Los amo”. Por su parte, Tiziana, la hermana menor de Oriana, también se sumó a la catarata de mensajes: “Los amo muchoooooo soy la más feliz del mundo”.

Así, en medio de la vorágine mediática, ambos eligieron un gesto sencillo, simbólico y cargado de sentido personal para compartir la noticia más importante de sus vidas. Sus historias no solo anunciaron la llegada de un hijo, sino que celebraron aquello que los une desde el principio: la complicidad, la alegría y la forma particular que tienen de contar su historia.

Hace tan solo unos meses celebraron su primer año de casados. Este casamiento fue el 20 de julio de 2024 y decidieron celebrarlo con fotos inéditas de la ceremonia. “365 días de la mejor noche de mi vida, te amo esa cantidad de días multiplicados por un millón”, escribió Oriana en Instagram junto a un álbum que reunió postales nunca vistas del festejo. En las fotos, se los puede ver riendo, bailando, cantando y celebrando con sus seres queridos. En blanco y negro o en color, las imágenes retratan desde los momentos más románticos entre los novios hasta la algarabía general de los invitados en la pista.

La publicación reunió escenas clave de la jornada, desde los preparativos hasta la pista de baile. En una de las primeras imágenes se ve a Oriana rodeada de su grupo de amigas, todas vestidas con batas blancas personalizadas, en una habitación con decoración sobria y elegante. Entre risas, abrazos y gestos cómplices, la novia posó junto a sus íntimas antes de dar el sí.