Originarios atacaron micro e hirieron a personal de Gendarmería: «Podría haber pasado cualquier cosa»

El martes al mediodía, un grupo de originarios de la Comunicad de Bartolomé de las Casas que llevaba adelante un corte total sobre la ruta nacional 81 arremetió a piedrazos contra un micro de tour de compras que terminó con cuantiosos daños materiales, pasajeros asustados y con esquirlas de los vidrios; también, los mismos avanzaron de manera violenta contra gendarmes que se hablaban en el lugar tratando de mediar la situación, donde según se pudo saber dos uniformados finalizaron con lesiones de carácter leve.

Cabe decir que, tras lo suscitado, los pasajeros del micro correspondiente a la empresa “Aguirre Viajes” de Tartagal- Salta, decidieron seguir su camino y no radicaron la denuncia penal correspondiente, pero todo quedó grabado ya que uno de ellos filmó con su teléfono celular la secuencia, donde además del feroz ataque también se puede observar a varios originarios con gomeras y armas blanca intimidando a los efectivos de la Gendarme Nacional.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Yesica -representante de la Empresa Aguirre Viajes-se mostró muy preocupada por lo ocurrido y si bien agradece que solo sufrieron daños en el micro dijo que ante la violencia que se suscitó “podría haber pasado cualquier cosa”.

“Nosotros somos Aguirre Viajes, pertenecemos a la provincia de Salta y realizamos viajes de tour de compras hacia la provincia de Buenos Aire”, comenzó explicando la misma.

Seguidamente indicó que el viaje lo iniciaron el martes a las 4 horas de la madrugada, es decir, estaban de ida y “más allá de los daños materiales de nuestra unidad que se ven en las imágenes que ya son de público conocimiento tuvimos que continuar viaje pese al susto que hemos tenido”.

Consultada si es que hubo pasajeros heridos comentó que “tuvimos una señora que terminó con esquirlas debido al impacto de las piedras contra los vidrios”.

Asimismo, cuando se le preguntó por el ataque respondió que “tenemos entendido que quizás fue porque todas las semanas realizamos viajes, entonces la misma gente se debió haber enojado porque es un colectivo que circula siempre por la misma ruta, pero los pasajeros se van renovando”.

“Damos gracias a Dios que no hubo daños a nuestros pasajeros que es lo más importante, somos una empresa que brindamos la calidad del servicio pensando en la gente que va a comprar. Es la primera vez que nos pasa, que tenemos este tipo de inconvenientes”, insistió Yesica.

“Desde hace un buen tiempo hasta la actualidad hemos sufrido muchísimas veces el tener que esperar por horas en las rutas debido a los cortes”, aseveró y dejó en claro que la mayoría de estos piquetes se registran sobre la ruta nacional 81.

Daños

En este marco, al referirse a los daños del ómnibus señaló que “lamentablemente el daño lo sufrido en toda la parte frontal del colectivo, hay que cambiar los vidrios en Buenos Aires para continuar viaje porque un colectivo así no puede circular por la ruta. De igual manera más allá del gasto que esto conlleva lo más importante es la seguridad de los pasajeros y que lleguen bien a su destino que es lo que nosotros como empresa tenemos como primordial”.

Peaje

Por otro lado, Yesica fue consultada si es que recibieron algún tipo de pedido de “peaje” para dejar pasar el micro, a lo cual respondió que si y que “generalmente esa es la metodología, que todos los choferes están cansado de discutir y entonces llegan a eso”.

“Está muy mal que pasen estas cosas, somos personas trabajadoras que lo único que pretendemos es brindar un servicio para que el pasajero pueda realizar sus compras y de esa manera tener una fuente de ingreso. No es nada malo lo que hacemos y este tipo de acontecimientos entorpecen el poder cumplir con el objetivo que nos proponemos”, dijo.

En otro tramo de la comunicación, a la mujer se preguntó si es que en algún momento evaluaron cambiar la ruta debido a los piquetes, a lo que respondió que “por el momento estamos viendo”.

“Pedimos que las personas que deciden hacer un corte de ruta que quizás pueden buscar otro tipo de metodología, y no de esa manera, porque no se trata de hacer una medida de fuerza para dañar a las personas que en realidad necesitan circular”, dijo.

“Podría haber

pasado cualquier cosa”

“Podría haber pasado cualquier cosa y nosotros estábamos totalmente expuestos. Sinceramente es un tema muy complicado, y esperemos que a futuro tengamos soluciones porque todos merecemos seguridad”, cerró diciendo Yesica.