Originarios cortaron la ruta nacional 11 a la altura del B° Namqom para reclamar terrenos

Un grupo de originarios realizó un corte total sobre la RN 11, a la altura del barrio Namqom, para reclamar la entrega de terrenos con el fin de destinarlos a unas 60 familias de jóvenes que buscan construir en el lugar que ya habría sido acordado. Se trata de un sector ubicado a metros de la estación de servicios y que tras una reunión entre la Defensoría del Pueblo y el ICA se acordó determinar los loteos para realizar la entrega de los mismos, algo que hasta la fecha no ocurrió y por eso procedieron al corte.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, Ángel Peña, una de las personas que encabezó la protesta, dijo que “estamos acá por el tema de las tierras, hace rato venimos teniendo un diálogo, ya se presentaron los papeles y el gobierno tiene conocimiento de que tenemos todo en condiciones pero seguimos sin una solución. El domingo 18 por primera vez cortamos la ruta y luego vino Gendarmería, dialogamos con ellos que hicieron como intermediarios con el gobierno, nos pidieron tiempo para hacer los trámites y demás que lleva tiempo y le dimos ese tiempo, el 24 de julio volvimos a tener una reunión, vino el jefe de Gendarmería y nos dijo que ya estaba arreglado, que tuvo una reunión con el presidente del ICA y que ya estaba todo, el lunes tenían que venir a mensurar la tierra y esperamos pero no hubo respuestas, no llegó nadie por eso volvimos a cortar, es una necesidad para nosotros el terreno”.

“Tenemos paciencia y esperamos pero ellos no cumplen con las fechas que nos dan, cuando llegamos a un acuerdo con Gendarmería nos pidieron tiempo y ya les dimos, entendemos pero también queremos que entiendan nuestra necesidad, los jóvenes necesitan, son nueve meses que llevamos esperando, estamos en la lucha para tener una respuesta”, expresó.

“Acá son 60 familias conformadas todas por jóvenes con hijos que necesitan este terreno, nos dijeron que era ese lugar pero no hubo respuesta, estamos viendo qué posibilidad hay de que esto se apure, realmente necesitamos, tenemos hijos que viven sobre nosotros y queremos ocupar ese espacio que ellos ocupan y queremos darles ese espacio a los jóvenes para que puedan hacer su vida”, explicó.

“Estamos dialogando y hay otras personas que ya están entrando en ese lugar, no son personas del barrio sino que son de otro lado, a nosotros nos dicen que esperemos, que esto lleva tiempo pero hay gente que va entrando”, denunció.

“Nosotros queremos una respuesta,que venga el presidente del ICA, él nos compete a nosotros, él tiene que venir a dialogar con nosotros y darnos una solución”, finalizó.

