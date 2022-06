Originarios piden escuela secundaria para albergar a los jóvenes de la Comunidad wichí «El Divisadero»

Compartir

Desde hace días, integrantes de la Comunidad Wichí «El Divisadero» mantienen un corte sobre la ruta provincial Nº 39, específicamente el tramo que va de El Potrillo a Ingeniero Juárez, donde reclaman por un colegio secundario al cual puedan asistir los chicos que finalizan la primaria. La solicitud fue realizada hace aproximadamente seis meses y hasta el momento no tienen ningún tipo de respuestas.

Los pobladores que reclaman pertenecen a los cinco barrios: La Esquina, Kilometro 30, Güemes, Dos Lagunas y 21 de Diciembre.

Roberto, una de las personas que está en la protesta, contó al Grupo de Medios TVO que «la manifestación es por un pedido que realizaron los referentes barriales hace meses, el cual no fue respondido».

Aclaró también que «no se trata solo de un pedido de nuestra comunidad, sino también de los hermanos criollos quienes apoyan la medida porque sus hijos necesitan estudiar en la secundaria».

«En este lugar no tenemos Colegio, todos los que están saliendo de la primaria no saben a dónde ir, dependemos de El Quebracho, pero queda lejos, por eso nosotros necesitamos esa educación en nuestro lugar», aseveró.

«No tenemos otra opción que salir a la ruta, el corte es una herramienta para ser escuchados y que el Ministerio de Educación nos dé respuestas; lo único que se pide es que haya una escuela secundaria en la Comunidad», dejó en claro.

«No queremos confrontaciones o peleas con nadie, estamos haciendo esto porque nos vemos obligados en la necesidad y ojalá que pronto el gobierno provincial pueda responder y brindar solución a la demanda», cerró diciendo Roberto.

