Originarios reclaman la asistencia alimentaria que no reciben desde hace tres meses

CLORINDA(C).- En la mañana de ayer, se acercó a ésta agencia, el cacique local de la etnia Toba, Raúl Miltón Caballero, quien desde hace un tiempo viene reclamando la asistencia con las cajas alimentarias, las cuales tienen un retraso de tres meses, según manifestó el referente de los aborígenes en la segunda ciudad provincial.

“Ya vamos por el tercer mes y no tenemos novedades”, expresó el Cacique, quien mencionó que se puso en contacto varias veces con referentes del Ministerio de la Comunidad de la Provincia, pero no hay respuestas positivas, “antes llegaban mensualmente, pero éste año la situación cambió, solo hemos recibido dos veces y pasan meses para tener novedades”, acotó Caballero.

Situación en el barrio

El originario indicó que la situación en el barrio “es complicada, muchos hermanos no pueden trabajar por la pandemia del coronavirus, no pueden salir a vender productos, y para colmo no hay asistencia, nosotros vemos pasar la asistencia para otros sectores, pero siempre somos nosotros los que estamos aparte”.

Raúl Caballero se expresó esperanzado que la asistencia llegue pronto, “las cajas ayudan a las familias, pero no nos envían y cuando vienen nos entregan lo correspondiente a un mes, esta situación deberían ver los gobernantes, nosotros estamos necesitando con urgencia la ayuda”