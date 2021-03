Orozco: “Necesitamos trabajar todos los día y extender el horario hasta las 3 hs”

Compartir

Linkedin Print

Matías Orozco, presidente de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) filial Formosa y dueño de un conocido establecimiento gastronómico, habló con el Grupo de Medios TVO sobre las flexibilizaciones y habilitaciones para el sector que permitirá la apertura de los locales de 7 a 0 horas de martes a domingo. “No es suficiente, necesitamos trabajar todos los días”, dijo y además pidió que se extienda el horario de fin de semana hasta las 3 de la mañana, que “nos permitirá competir con las fiestas clandestinas que no cumplen con los protocolos”.

Tambien contó que no los llamaron para diálogar sobre las nuevas medidas y que en su local recibió intimaciones y el inicio de varias causas judiciales.

“Esto no desactiva el reclamo del sector porque nosotros estamos pidiendo trabajar todos los días y hemos planteados varias veces que hay una parte del sector gastronómico que necesita trabajar viernes y sábados hasta las 3 de la mañana, si bien son dos horas hacen una diferencia importante y termina de redondear la venta de las semana”, solicitó.

Al mismo tiempo que aseguró que esas dos horas de trabajo que piden podría ayudar a competir con las fiestas clandestinas que se realizan en la ciudad, “podemos luchar contra eso, porque si el bar cierra a la 1 de la mañana la mayoría de los jóvenes se levanta y van a alguna fiesta echando por la borda todo el protocolo que uno hace y los cuidados que se tienen”.

“Además seguimos la lucha por el hecho de que los peloteros están cerrado, no tenemos protocolo para habilitar todavía, y tampoco se pueden usar los espacios cerrados de los locales comerciales, pedimos con distanciamiento o que la gente vacunada pueda ingresar a consumir algo adentro presentando el certificado”, contó.

A su vez, señaló que con el Concejo Integral de Emergencia Covid-19 “el diálogo esta totalmente cortado, ellos siguen habilitando cosas a cuenta gota, pero a nosotros no nos sirve, nos sirve trabajar todos los días. Hoy que las puertas no están abierta al público, hicimos la parte administrativa en el bar y nos llegaron cinco notificaciones de causas que nos abrió la Policía por manifestarnos y por abrir de día. También el sábado a la 1 de la mañana me llegó una notificación de una causa judicial que nos abrieron por ir a protestar frente a Defensa del Consumidor. Ese es el dialogo que nos está proponiendo el Gobierno a los gastronómicos”, lamentó el presidente de la FEHGRA.

“Creemos que no es la manera pero en la justicia está todo. Tuvimos que presentar excarcelaciones y demás, la verdad que estamos sorprendido porque lo único que pedimos es trabajar y creo que nuestros reclamos y nuestras protestas son legítimos, porque estamos pidiendo abrir los locales con los protocolos, y por eso no es meritorio de recibir estas sanciones policiales porque la verdad que es una persecución hacia nosotros”, señaló.

Orozco reiteró, que el reclamo va a continuar porque “pedimos trabajar de lunes a lunes y que el horario de viernes y sábado, se pueda extender hasta las 3 para justamente ser una opción a estas fiestas clandestinas”.

El empresario contó que “no existió un diálogo con el sector gastronómico” cuando el Consejo anunció la ampliación del horario para la actividad gastronómica con atención al público, permitiendo la apertura de locales de martes a domingo a partir de las 7:00 hasta las 1:00 horas.

“Ellos definen lo que quieren habilitar y lo que no, pero siguen en este modo operandi de ellos que es hacer lo que quieren directamente y no consultar”, aseveró al mismo tiempo que explicó que “si abren un día más, como un lunes no hay muchos locales abiertos, pero hay algunos que deciden como todo está cerrado entonces tienen buenas ventas y estos que abren ese día ya no abre el martes o miércoles, porque siempre va a haber un día que no trabajen”.

“Hablando se llega a un acuerdo pero la gente del Consejo no nos ha convocado para tomar ningún tipo de decisiones”, sostuvo.

Por último dio a conocer que las notificaciones policiales le llegó a la gran mayoría de los locales comerciales de la ciudad, “nosotros desde el fin de semana ya tenemos seis notificaciones que no es entregaron, también le llegó a Pepe Guapo, Lomistico, Verona, Toco Madera, cafetería Green, Valiente, a todos los referentes del sector nos ha llegado notificaciones por causas abiertas. Los abogados recién hoy tienen la posibilidad de ir a ver los expedientes y de que se tratan. Pero creo que tratan de amedrentarnos y de callarnos por ese lado, pero estamos convencidos que nuestro reclamo es justo y valido, no hacemos más que pedir poder trabajar”.

Compartir

Linkedin Print