Oscar Mediavilla y el día que Patricia Sosa lo encontró con cinco mujeres en un ascensor

Oscar Mediavilla y Patricia Sosa integraron la banda de rock La Torre en la década del 80. Lograron tener mucho éxito tanto en la Argentina como en el exterior. Además de compartir los escenarios, los músicos se enamoraron. Más allá de que tuvieron algunas idas y vueltas en la relación, su amor sigue intacto con el correr de los años.

En el ciclo Los ángeles de la mañana, el productor musical y jurado del Cantando 2020 recordó una divertida anécdota que vivió con su pareja durante una gira en Rusia: “Una vez estábamos con La Torre tocando en Moscú y yo me quedé hablando con un ruso que tocaba con nosotros. Teníamos un traductor cubano que después se fue. Él me dijo: ‘Después de unos vodkas se van a entender’…”.

Luego de tomar varias copas, el ruso se fue del hotel. Según su testimonio, estaba tan borracho que no recordaba el piso de la habitación donde se hospedaban. “Empecé a ir despacito agarrándome a la pared. No sabía adónde ir. Me subí al ascensor como pude. Yo apreté el seis. Se subieron unas cinco chicas que trabajaban y me vieron agarrado contra el espejo del fondo. Entonces, una se empezó a sacar la ropa, me tocaban”, relató entre risas.

“Cuando (la puerta del ascensor) se abrió en el sexto piso, estaba Patricia… Me dijo: ‘Andate a la…’. Yo le dije: ‘No es lo que ves, no las conozco a las minas’. Lo peor de todo es que se sintió un portazo y yo no sabía adónde tenía que ir. Empecé a tocar todas las puertas y si me hablaban en ruso, yo seguía”, explicó Mediavilla en el ciclo de El Trece.

Durante la charla, Ángel de Brito le preguntó quién era el más celoso en la pareja. El productor musical le respondió con total sinceridad: “No somos celosos, no sé. La pasamos bien, no sé por qué motivo… (risas). Cuando empezamos a salir estaba más atento”.

Además, explicó por qué con Patricia prefieren vivir en casas separadas desde hace unos años: “Uno hace lo que puede, después de estar separado por cuatro, cinco años y volvés… Cualquiera de nosotros que se acostumbra a vivir solo después es muy difícil volver a convivir”. Sin embargo, aclaró que durante la cuarentena él se instaló en la casa de su mujer. “La convivencia va bien, pero yo no desempaco, tengo todas las valijas”, advirtió.

Recientemente, Oscar tuvo un accidente automovilístico cuando se trasladaba a bordo de su camioneta hacia la productora LaFlia para asistir al Cantando. Fue atendido de urgencia en el Hospital Pirovano y más tarde lo trasladaron a la Clínica Adventista Belgrano. La camioneta quedó destruida, pero el productor no sufrió heridas graves.

“Gracias a Dios, al cinturón de seguridad y a que se abrieron todos los airbags, hoy puedo estar aquí contándoles”, indicó en un video que publicó en las redes sociales desde la casa de su pareja, a donde fue a hacer reposo luego de haber recibido el alta médica. Su recuperación fue muy rápida y pronto pudo reincorporarse al reality Cantando 2020.