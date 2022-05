Oscar Parrilli: «La deuda la tienen que pagar los que fugaron y los que evadieron»

Compartir

El senador del Frente de Todos (FdT) Oscar Parrilli aseguró que el oficialismo «tiene expectativas» de que el proyecto que propone la creación de un fondo para pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con dinero del exterior no declarado, y que ya fue aprobado en el Senado, «se imponga y avance» en la Cámara de Diputados.

«Estamos muy contentos de que se haya sancionado en el Senado, significa equidad, justicia distributiva y fiscal. No creo que se trabe en Diputados, creo que va a avanzar. Hablé con (el presidente del bloque del FdT) Germán Martínez y está expectante. Me parece que es necesario un fuerte apoyo político y social para que aquellos que dudan dejen de dudar», sostuvo el legislador en declaraciones a la radio Futuröck.

Parrilli destacó que aquellos que pagan los impuestos «no se ven afectados por esta ley» y que con ella se puede evitar «una carga tremenda al pueblo argentino y a los contribuyentes que pagan».

«Nadie quiere que esta deuda la pague el pueblo argentino, es necesario un fuerte apoyo político y social. La deuda la tienen que pagar los que fugaron y los que evadieron», remarcó.

La proyecto aprobado por el Senado determina que serán objeto del pago la «tenencia de moneda nacional y/o extranjera, inmuebles, muebles, acciones, participación en sociedades y derechos de beneficiario de fideicomisos o similares».

También incluirá toda clase de «instrumentos financieros o títulos valores como bonos, obligaciones negociables, certificados de depósito en custodia (ADRs), cuotapartes de fondos comunes abiertos o cerrados, criptoactivos y demás bienes en el exterior, incluyendo inmateriales, créditos y todo tipo de derecho susceptible de valor económico».

Por otra parte, Parrilli también se refirió a la posibilidad de aprobar la creación de un salario básico universal y consideró que «se tiene que tener en cuenta». «Hay que buscar alguna contraprestación para que tenga posibilidad de solucionar los problemas estructurales de la pobreza en la Argentina», dijo.

Sobre las discusiones internas en el FdT, Parrilli aseguró que si bien existe «un debate interno», esto «no pone en riesgo» la unidad de la coalición de Gobierno.

«Nosotros queremos volver a triunfar en 2023 para que no vuelva el neoliberalismo en la Argentina y el desafío es cómo llevamos adelante políticas para que las opiniones extremistas no sean mayoritarias», concluyó.

