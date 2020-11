Osvaldo Zárate celebró fallo de la Corte y se puso a disposición del Gobierno provincial

Compartir

La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de los formoseños varados que aún no pudieron regresar a la provincia desde el inicio de la pandemia. Amnistía Internacional había denunciado que eran más de 7.500 las personas que reclamaban el regreso a sus casas mientras las autoridades locales no lo permitían; horas después, el gobernador Gildo Insfrán a través de una videoconferencia dijo que acatarán las órdenes y permitirá el ingreso de las 8.321 personas inscriptas para entrar al territorio formoseño. Ante lo sucedido el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Osvaldo Zárate celebró la decisión del máximo tribunal resaltando que “los derechos humanos se cuidan” y además se puso a disposición para ayudar “en lo que se necesite”.

A través de un posteo en su cuenta de Facebook, el legislador dijo que “el gobierno de Gildo Insfrán incumplió la Constitución y las leyes, la CSJN puso en su lugar las desviaciones derivadas de la emergencia sanitaria y disposiciones de la mesa del Covid19, con el ingreso administrado que vulneró los derechos humanos de miles de ciudadanos formoseños”.

“La discusión sobre la jurisdicción que plantea el gobierno sobre la cuestión sanitaria no puede vulnerar los derechos humanos consagrados de las personas, esa es la discusión”, continuó diciendo.

Agregó que de nada sirve plantear cuestiones de jurisdicción y no mirar los padecimientos de miles de personas que estaban en condiciones inhumanas, al costado de la ruta con sus familias esperando ingresar a su casa. “Nadie plantea que no se realicen los protocolos sanitarios, simplemente enfocarse en que todos tienen derecho a ingresar a sus hogares que durante meses estuvieron ausentes por trabajo, enfermedad, salud, educación, etcétera”, dejó en claro.

Seguidamente aseveró que “hoy hay que trabajar conjuntamente para que nuestros amigos, hermanos, vecinos, parientes puedan volver a sus casas, ese es el desafío, cumpliendo con los protocolos y apelando a la responsabilidad social e individual”.

Asimismo, señaló que están a disposición del gobierno para colaborar ya que “nuestro partido (UCR) siempre ha tenido esa vocación inclaudicable, como así también el reclamo de los derechos vulnerados por algunas normas emanadas de la Mesa del Covid19”.

“Demás está decir que los reclamos realizados sobre la denominada ‘Ley de la Estrategia’, no tenían sentido y hoy está claro lo que planteábamos días atrás, una norma sin sustento legal y a su vez inconstitucional”, expuso.

Zárate agregó además que “estamos nuevamente defendiendo los derechos de los ciudadanos formoseños, aunque sea tan solo una persona”.

“Estamos a disposición como voluntarios para ayudar en lo que sea necesario. Las diferencias se terminan cuando hay un desafío superior que nos toca a los formoseños”, reiteró para cerrar.

Tribunal

Vale recordar que el jueves en horas de la tarde, el Tribunal resolvió ordenar a la provincia de Formosa que arbitre los medios necesarios de modo de garantizar el efectivo ingreso al territorio provincial, con cumplimiento de las medidas sanitarias que estime pertinentes, de todos los ciudadanos que lo hayan solicitado, dentro del plazo máximo de quince días hábiles a partir del día de la fecha, ajustando el programa a las pautas constitucionales referidas en los considerandos anteriores.

