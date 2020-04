Osvaldo Zárate: «Es inhumano dejar a cientos de formoseños varados por todo el país»

Compartir

El diputado provincial de Juntos por el Cambio, Osvaldo Zarate (UCR), se refirió a la medida adoptada por el gobierno de Formosa de (por el momento) no dejar ingresar a más formoseños a la provincia, disposición adoptada en el marco de evitar la propagación del coronavirus en el territorio. El legislador sostuvo que es «inhumano» dejar a cientos de formoseños sin posibilidad de regresar a su provincia y que «en vez de buscar alternativas validas se intenta culpar a otro de errores propios».

«En una conferencia dónde se tendría que asimilar los errores cometidos y buscar alternativas validas, se optó por no recibir más a comprovincianos y dejarlos a la deriva en todo el territorio nacional, con una excusa que parece más de pinchados que serías, con citas burlonas hacia la justicia federal, ‘yo cuando estudiaba no tenía lo que tienen ahora’ en referencia a los kits que reciben al momento de llegar a los centros de albergues. La verdad no sabemos qué equipo sanitario tenía el Ministro cuando estudiaba, lo que sí sabemos es que en esa época no estábamos en cuarentena por el covid19», comenzó diciendo.

Y continuó: «mezclar a las personas de distintos puntos del país y no hacer el trabajo de aislamiento para determinar los días de salidas de unos y otros parece una falta que no se podría haber cometido, sucedió sin dudas por impericia».

Dejó en claro Zárate que «muchas padres tomaron todos los recaudos para el traslado y ahora están mezclados con otros que pudieran estar sanos o no o también los que ingresan pueden contagiar a los que están saliendo del albergue».

«Se buscaba con la medida mejores condiciones sanitarias, higiénicas y de habitación, no se puede a raíz de este pedido condicionar totalmente la llegada de formoseños ahora tienen que pedir permiso y purgar para poder venir a su tierra. De ninguna manera estamos contra de las medidas sanitarias adoptadas, sino de las condiciones del lugar donde se las hospeda, que obviamente tienen solución y a eso hay que abocarse, sin burlarse de las medidas solicitadas por un juez federal», lanzó.

También «el tratamiento igualitario con el contingente de personas del interior y los de Formosa, a fin de que nadie se sienta discriminado, el Estado tiene sin dudas reparticiones que pueden trabajar en esto, preparadas para tratar con jóvenes, adultos, estudiantes, obreros , agricultores etc».

«Todo se puede solucionar, porque a partir de las denuncias y las actuaciones, comenzaron a mejorar la calidad de atención y habitabilidad. El Ministro quiere hacer responsable a los abogados que realizaron las denuncias en nombre de ciudadanos afectados, en vez de mirar los errores cometidos por ellos mismos», insistió el diputado.

Expuso que «estamos para corregir los errores y encaminar rápidamente la solución para que los formoseños que quieran venir lo hagan, en los centros de hospedajes o lugares que puedan ofrecer los mismos afectados para ayudar a la provincia, previa declaración jurada y tomando todas las previsiones sanitarias. Aliviar los gastos al estado y dejar más lugares a otros que no puedan hacerse cargo del costo de la cuarentena».

«Creo a veces que los organismos que trabajan no están articulados, a veces solo se trata de eso. Hay que ir para adelante esto no puede significar que formoseños dejen de venir a su provincia. Busquemos soluciones no culpemos a otros de la falta de imaginación que nos falta», continuó.

«Hoy como lo dijo una vez el ministro ‘todo lo que tiene precio es barato’, apliquemos estos dichos para solucionar los problemas», culminó el legislador provincial.