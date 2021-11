Osvaldo Zárate: «Estamos trabajando para lograr un triunfo en el 2023»

Compartir

Linkedin Print

El diputado provincial Osvaldo Zárate (UCR), en diálogo con el Grupo de Medios TVO, analizó lo ocurrido en los comicios legislativos del último domingo donde el partido tuvo un amplio acompañamiento de los votantes.

“Tuvimos una victoria en la ciudad de Formosa, no es lo mismo en el interior donde persiste esta disputa de los sublemas del PJ con una fuerte inversión de recursos públicos que hace que la pelea sea muy desigual entre la oposición y el gobierno que trabaja para el PJ y no lo hace para la gente,este es el problema que tenemos, hay una confusión entre lo que representa el estado y los partidos políticos y eso complica la elección, más allá de eso hemos crecido casi 5 puntos en relación a las elecciones legislativas de siempre y hemos consolidado el espacio opositor”, expresó.

“Tuvimos victoria en la capital en las PASO en el 2013 creo, pero no así cuando fuimos a las elecciones en serie y ahí lo que consolidamos un triunfo muy importante donde está equilibrada la fuerza de los sectores políticos del PJ y Juntos por el Cambio y es el desafío para que podamos tener un triunfo en el 2023 que es para lo que estamos trabajando, no solo acá sino que también en el interior”, expresó Zárate.

Respecto a si los datos que barajan coinciden con los expresados por las autoridades electorales, Zárate reconoció que “me mostraron varios telegramas donde no estaban consignados los votos a diputados nacionales y concejales, no va a variar mucho el resultado del escrutinio provisorio definitivo, pero sí vamos a corregir nuestros errores, ya están alertados nuestros fiscales, creo que eso se va a modificar, pero no va a alterar mucho el resultado electoral”.

“Considero un fraude lo desigual del gobierno trabajando para el Partido Justicialista cuando es de todos, siempre sostengo que hay fraude antes y durante las elecciones cuando compran voluntades, cuando hay cientos de miles de mercadería que se reparte por todos lados, luego viene la elección, se cuentan los votos y están las planillas firmadas, una vez que está eso estamos muy complicados porque también nuestro fiscal firmó. Creo que en la capital es muy difícil hacer fraude cuando estamos todos controlando y somos partícipes de la elección”, explicó el funcionario.

Para finalizar destacó el rol que tuvieron los fiscales como también los militantes durante la jornada electoral. “Les brindo un agradecimiento a todos ellos que trabajaron en la provincia, a los candidatos electos a diputados provinciales, a Fernando Carbajal, a los diputados de nuestro espacio, a los concejales por la gran elección que han tenido y aquellos que han perdido y dieron su esfuerzo en pos de una elección más fuerte, debe saber que uno no tiene el reconocimiento popular de tener el cargo, pero pusieron mucho esfuerzo y sacrificio, los que llegan no deben olvidar del esfuerzo que han hecho otros para que estén en ese lugar”.

Compartir

Linkedin Print