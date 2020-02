Osvaldo Zárate le respondió a Samaniego: «Somos cómplices de lo bueno y lo malo»

Compartir

Linkedin Print

El diputado provincial Osvaldo Zárate (FAF) respondió a los dichos del diputado Agustín Samaniego y le recordó que «nosotros como siempre nos hacemos cargo de la gestión de la cual fuimos parte, no nos escondemos detrás de falsas ideologías y respondemos con hechos concretos de gestión de Mauricio Macri para con los formoseños».

«En la provincia de Formosa atendimos más de 156 mil personas en el programa Argentina con Vos, entregamos documentos gratuitos a lo largo y ancho del territorio, más de mil talleres familiares y ayudas urgentes, gestionamos cientos de miles de trámites de distintas índoles que beneficiaron a toda la comunidad, sin distinción de banderías políticas, todo lo contrario, a lo que ustedes representan», expresó Zárate.

Afirmó además que «sí las crisis económicas son de décadas de gobiernos que nos no pudieron resolver la inflación esto está más de 70 años y ustedes son los que más años ininterrumpidos gobernaron con mayoría automática en el Congreso y con el precio de la soja a 630 dólares con retenciones del 35%, y no pudieron sacar al país de la situación de pobreza y atraso, de manera que tenemos que ser más responsables a la hora de las críticas».

«Los índices de pobreza es lo que dejaron con más de 12 años de gobierno populista y el más corrupto de la historia argentina pero claro, se olvidaron y ahora la culpa la tiene otro. Nunca se hicieron cargo de la historia, porque tiene una raquítica memoria y por la falta de una identificación ideológica».

A su vez hizo mención del slogan que su «jefe político» pregona, el de «Unidad» y expresó «hay que trabajar juntos de una vez por todas identificando los problemas y ponerse de acuerdo en políticas de Estado que tiendan a soluciones a largo plazo, con estas declaraciones qué tal vez le hagan bien a su persona o a quien escribe, no podemos avanzar hacia futuro».

«La deuda tomada es para el desarrollo del país, como nunca antes en la historia se desarrollaron obras de infraestructura en todo el territorio, a menos de la mitad desprecio de lo que pagaba el gobierno de Cristina y Néstor, el déficit fiscal se bajó de 8 a 2,5 puntos del PBI, y como nunca se expandió la honestidad en el ejercicio de la función pública, tal vez eso es lo que más molesta, además de tener una Justicia independiente».

«En Formosa nunca antes en la historia democrática del país la coparticipación federal pasó de menos del 22% al casi el 40%, durante los años 2018/2019 los aportes de Nación subieron más del 100% y los sueldos de los empleados publicado s solo el 62%, quedando claro por dónde se realizan los ajustes en la provincia».

«A pesar del superávit nosotros en nuestra provincia estamos en emergencia económica, el gobernador tiene súper poderes, y no hay control en los gastos del estado, el blindaje es casi total para quien gobierna la provincia hace casi un cuarto de siglo».

Le recordó al diputado oficialista que «paradójicamente, es la provincia que tiene un plazo fijo de $8000 millones, los sueldos estatales más bajos del país y las tarifas de los servicios (a pesar de pertenecer al estado en casi su totalidad) de un valor casi prohibitivo para los usuarios y que estas tarifas ‘altas’ para los magros sueldos de la media formoseña, también impiden el desarrollo industrial, tal vez a propósito, para que todos tengan que comer de la mano del ‘poderoso'». «Y mejor no referirse al manejo del 96,5% del presupuesto provincial que se lo realiza en forma discrecional, sin control del pueblo, y pisoteando la mismísima constitución provincial», razonó el legislador Osvaldo Zárate.

«El ajuste de Alberto Fernández sin dudas son los jubilados y empleados públicos, contrario a lo que planteó durante la campaña electoral, parecido a el ‘Modelo formoseño’, jubilaciones y sueldos bajos para ajustar la macroeconomía, pueblos del interior sumidos en la pobreza sin futuro por falta de fondos suficientes y una distribución unitaria de los recursos que tiene la provincia. Tenemos que buscar coincidencias y no seguir en la política barata que tanto les gusta a algunos referentes del P.J.», concluyó diciendo el diputado.