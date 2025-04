Otoño: avanza la temporada de poda del arbolado urbano de la ciudad capital

Como cada año, el otoño marca el inicio del período más intenso de poda del arbolado urbano en la ciudad de Formosa. Desde la Dirección de Parques y Espacios Verdes de la Municipalidad confirmaron que ya se están realizando intervenciones más profundas y de mayor envergadura sobre los ejemplares distribuidos en la vía pública.

En contacto con el Grupo de Medios TVO, la licenciada Mercedes Casals, titular del área, explicó que si bien las tareas de mantenimiento y forestación se llevan adelante durante todo el año, es en esta estación cuando se realizan podas más fuertes, aprovechando el cambio de clima. “Empezamos con una temporada de poda de mayor envergadura, ya que entramos en ese pequeño invierno que nos regala Formosa”, indicó.

Casals recordó a los vecinos que el servicio de poda que ofrece la Municipalidad es completamente gratuito e incluye la inspección, la poda y el levantamiento de ramas. Para solicitarlo, se debe llamar al 0800-9999-147, canal oficial de atención de la Dirección.

Además, subrayó la importancia de no realizar podas de manera particular sin autorización: “Brindamos la posibilidad de que los vecinos lo hagan también por su cuenta, pero con una autorización previa, para evitar daños a los árboles o multas innecesarias. Muchas veces se utilizan herramientas inadecuadas como serruchos sin filo, que pueden perjudicar gravemente al ejemplar”.

El uso de motosierras específicas por parte del personal municipal asegura una intervención adecuada, especialmente en esta época donde se trabaja con ramas de mayor diámetro. “El objetivo es evitar que los árboles se enfermen por una mala práctica”, insistió Casals.

La directora también explicó que hay una articulación con otras instituciones, como la empresa Refsa, que realiza podas vinculadas al cableado eléctrico. “En esos casos, a veces queda la copa despareja, y el vecino nos llama para regularizarla. También brindamos ese servicio en esta temporada”.

La campaña de poda busca no solo preservar la salud del arbolado urbano, sino también garantizar la seguridad y una mejor convivencia con los servicios públicos. La Municipalidad invita a toda la comunidad a participar activamente solicitando la intervención a través de los canales correspondientes.