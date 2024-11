Otra alternativa: Franco Colapinto podría sumarse a Alpine

La nueva oportunidad que podría tener el piloto argentino para 2025.

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 para las últimas nueve carreras de la temporada 2024 hizo que varios equipos comiencen a dudar de sus decisiones. El piloto argentino demostró tener un gran talento y potencial para la máxima categoría del automovilismo, pero aún no pudo conseguir una vacante para el siguiente año. En ese sentido, entre los múltiples rumores que existen en el paddock sobre el futuro del oriundo de Pilar, se sumó una nueva y particular alternativa.

Franco Colapinto está listo para disputar sus últimas tres carreras como piloto de Williams en la temporada 2024. A partir del siguiente año, el asiento del piloto argentino será ocupado por Carlos Sainz y, por el momento, no hay nada confirmado sobre su futuro en el Gran Circo. El último rumor fue que Flavio Briatore estaría analizando darle el lugar de Jack Doohan en Alpine, a pesar de que el vínculo del australiano ya está firmado. De todas maneras, el contrato solo tendría duración para las primeras cinco carreras del 2025.

De acuerdo con la información revelada por Fórmula Nerds, Alpine firmó con Jack Doohan por las primeras cinco carreras de la temporada 2025 y su futuro en la escudería francesa dependerá del rendimiento en esas fechas. En ese sentido, se abre una nueva oportunidad para Franco Colapinto, ya que, si el australiano no rinde, el equipo de Enstone le podría dar su lugar. De todas formas, lo ideal para el corredor de Pilar sería tener un asiento asegurado para el inicio del año.

La opinión de un expiloto

sobre la posible llegada

de Franco Colapinto a Red Bull

Red Bull es uno de los equipos que más se repite en los rumores del futuro del argentino. Si bien la mejor opción para Colapinto sería comenzar en Racing Bulls, no descartan que sea el próximo compañero de Max Verstappen. Sin embargo, Karun Chandhok aseguró que sería un error ubicarlo con el tres veces campeón del mundo, ya que “lo destruiría”.

“Si hablaran de ponerlo en un RB (Racing Bulls), sería una buena y sensata elección y una oportunidad de carrera para él. Sería un error ponerlo en Red Bull, sería demasiado pronto. Creo que si ponen a Colapinto en un Red Bull, Verstappen lo destruiría”, comentó en diálogo con Sky Sports.