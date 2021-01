Otra vez soltera, Jujuy Jiménez habló de los rumores de romance entre Juan Martín del Potro y Pía Slapka

Compartir

La modelo anunció que ya no está en pareja con el polista Jerónimo del Carril. Y habló de la supuesta nueva relación sentimental del tenista, su ex.

Después de denunciar en las redes que fue víctima de acoso callejero, Sofía Jujuy Giménez se presentó en América para co conducir Informados de todo, el programa matutino que lidera con Horacio Cabak. Y fue en el marco de una charla sobre grandes sorpresas que la modelo contó que su ex, el tenista Juan Martín del Potro, le había dado una de las más lindas de su vida. Según contó, hace unos años, cuando estaban juntos, el campeón del US Open la hizo feliz al organizarle un cumpleaños sorpresa. “Abrí la puerta y ahí estaban mis hermanas y mis mejores amigas. Me pareció hermoso”, contó Sofía.

Entonces, uno de los periodistas se refirió a ella como “de novia” y Jujuy lo corrigió: “No estoy de novia”. “¿Cómo?”, le preguntó Horacio Cabak. “¿Si lo vimos en Instagram?”, siguió el conductor en referencia al joven polista Jerónimo del Carril, con quien la jujeña se mostró en las redes sociales hace unos meses y confirmando una relación. “No estoy de novia. Estoy soltera. Para ser novio no basta con un posteo en Instagram. Nos estuvimos conociendo. Tengo la mejor con él y su familia. Pero no estamos de novios”, apuntó, y después agregó: “Viste cómo son los polistas, que viajan un montón. Yo estoy enfocada en esto (en referencia a la conducción). En este momento elijo estar sola”.

Inquisidores, sus compañeros le preguntaron si había borrado aquellos posteos e historias con Del Carril y Jujuy, entre risas, contó que había “elegido borrar” algunos… “A veces no tomo dimensión del alcance de las redes sociales. Las subí y ¡ya! Estaba re bien, pero no de novia”, agregó. Y, en tono de broma, el grupo de panelistas simuló una conferencia de prensa para hablar del tema e indagar sobre sus vínculos amorosos. Sobre Juan Martín del Potro, Jujuy contestó: “Si sos ex, sos ex… Pero la vida son momentos. ¿Puede haber un contacto con un ex? Sí, por supuesto. De hecho estuve en contacto con mi último ex porque estuvo con una situación complicada de la rodilla. Tengo muy buena relación con Juan. Lo quiero mucho. En toda esta situación de la pandemia, que no sabíamos bien lo que estaba pasando, tuve contacto y hablamos”.

Decidida a responder, no esquivó la pregunta de por qué “nunca un verdulero”. “Ese comentario lo leo en redes sociales. ¡¿Qué tiene de malo el verdulero?! Pasa que te movés en distintos lugares, tal vez… No hago compras de verduras. ¡Soy un desastre! Ojo, voy al chino. Tal vez el chino tiene más posibilidades”, rió. Entonces Luis Ventura se puso serio y le preguntó qué tenía que tener una persona para enamorarla. “La clave es la personalidad. Que sea fuerte. Que se imponga. Que tenga una linda sonrisa. Que sea alto también me encanta”, contestó, para que el periodista de espectáculos arremetiera con una nueva consulta: si en algún momento había competido con Susana Giménez por un hombre. “Nunca llegué a competir con Susana por Juan Martín… Si estás hablando de él… Que yo sepa, no. Eso fue previamente… Se quieren mucho. Siempre tuvieron buena onda. No hubo conflicto”, contestó con contundencia en relación al histórico rumor de un affaire entre la diva de los teléfonos y el tenista.

Sin embargo, la charla no sólo versó sobre el pasado amoroso de Del Potro, sino además sobre lo que parece ser el futuro inmediato del campeón. Después de contar que lo había saludado para Año Nuevo, Sofía se mostró sorprendida cuando el panelista Diego Estévez le informó: “Tengo una mala noticia… O la sospecha de una mala noticia. El corazón de Juan Martín del Potro estaría ocupado por Pía Slapka, ex de Paul García Navarro. Es la información que está circulando… Pía se refirió al tema. Dijo: nos conocemos hace bastante tiempo”. Para que Jujuy, enterada previamente sobre el rumor, pero nerviosa ante la situación, sentenciara: “No tengo nada para decir con respecto a esto. La relación con Juan ya la terminé. Le deseo siempre lo mejor”. Y aceptó el juego de que la coachearan sobre cómo responder en conferencia de prensa este tipo de preguntas personales.

