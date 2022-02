Otras 321 muertes y 45.070 contagios de coronavirus en el país

Compartir

El ministerio de Salud de la Nación informó que, en las últimas 24 horas, se registraron 45.070 nuevos contagios de coronavirus y 321 muertes. Con estos datos, el total de casos positivos desde el inicio de la pandemia se elevó a 8.472.848, mientras que las víctimas fatales suman 121.834.

Ayer se realizaron 83.319 testeos. Como resultado, la tasa de positividad registrada es del 54,09%, es decir, 5 de cada 10 testeos dieron positivo de COVID-19. Por tercer día consecutivo y desde que arrancó la tercera ola, la ocupación de camas de terapia intensiva a nivel nacional superó el 50%.

Por otro lado, del total de muertes reportadas hoy, 159 son hombres y 161 mujeres. Una persona fallecida residente en la provincia de Buenos Aires fue reportada sin dato de sexo. La provincia de Buenos Aires fue la que más decesos notificó, con 123 fallecidos. La siguieron la Ciudad de Buenos Aires con 35 y Córdoba con 23, respectivamente.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento, en Argentina hay 2.762 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. Son 102 menos que ayer. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 50,5% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 46,7%.

De los 45.070 contagios reportados hoy, más de la mitad se concentran en PBA (20.120 casos) y CABA (4.771). Entre ambas jurisdicciones acumularon 24.891 casos, cifra que representa el 55,22% del total. Córdoba y Santa Fe también reportaron cifras altas de contagios. Para el resto del país, los números fueron los siguientes: Catamarca 451 contagios, Chaco 667, Chubut 627, Corrientes 221, Córdoba 4.171, Entre Ríos 1.101, Formosa 932, Jujuy 224, La Pampa 711, La Rioja 337, Mendoza 1.382, Misiones 332, Neuquén 630, Río Negro 983, Salta 665, San Juan 751, San Luis 371, Santa Cruz 181, Santa Fe 3.499, Santiago del Estero 164, Tierra del Fuego 227 y Tucumán 1.552.

Esta mañana, y por recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), la cartera sanitaria definió incorporar a la campaña de vacunación contra COVID-19 la dosis de refuerzo para los adolescentes de 12 a 17 años. Las vacunas autorizadas para los refuerzos son las desarrolladas por los laboratorios Pfizer y Moderna, ambas de ARN mensajero. Al igual que en los mayores de edad, el refuerzo se aplicará con un intervalo mínimo de 4 meses (120 días) desde la aplicación de la última dosis del esquema inicial. Desde el Ministerio de Salud destacaron que “la incorporación de la dosis de refuerzo en esta franja etaria tiene el objetivo de prolongar el efecto protector del esquema de vacunación inicial frente a la situación epidemiológica actual, con el aumento exponencial de casos y la introducción de nuevas variantes con mayor transmisibilidad”.

Según el subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación, Juan Manuel Castelli, además de brindarles una protección de manera directa a las personas de 12 a 17 años, “vacunar a los adolescentes ayuda a proteger a menores de 3 años que no se pueden vacunar aún y a otros miembros de la familia que podrían tener mayor riesgo de enfermarse gravemente”.

Esta medida se toma de cara al inicio del ciclo lectivo y, según informó el Ministerio, “contribuye a garantizar la presencialidad escolar plena y cuidada, además de permitir que esta población participe de manera más segura en actividades deportivas, juegos y otras actividades grupales que son propias de la edad”.

Otras provincias no comenzaron aún con la aplicación de la dosis de refuerzo y se encuentran definiéndolo en estas horas. Santa Fe, por ejemplo, no inició aún la colocación de las dosis de refuerzo en la población adolescente, según la cartera sanitaria local, desde donde precisaron que la población entre 12 y 17 años fue inoculada “en un 82% con esquema completo”.

