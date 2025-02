Otro ataque a jubilados: maniataron y le robaron a una pareja de ancianos en Villa Santa Rita

Otro ataque a adultos mayores tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires, el cuarto en cuatro días. Este miércoles, ocurrió en el barrio Villa Santa Rita, a metros de la avenida Nazca. Un matrimonio de 72 y 79 años fue sorprendido por dos ladrones que entraron por la puerta de su departamento del cuarto piso sin violentar el ingreso. La pareja fue maniatada y asaltada.

Fuentes del caso informaron a Infobae que todo sucedió esta tarde en la calle Remedios de Escalada de San Martín al 2800, lugar al que acudieron policías de la Ciudad de la Comisaría Vecinal 11A, tras ser alertados por un robo y privación ilegal de la libertad.

Al llegar al lugar, los policías se encontraron con una mujer de nacionalidad uruguaya que les contó que minutos antes había sido sorprendida junto a su marido por dos ladrones.

La mujer relató, según las fuentes del caso, que los delincuentes “ingresaron por el acceso principal de la vivienda sin violentarlo”. Hay que destacar que ambos viven en un cuarto piso.

Ya dentro del departamento de las víctimas, los delincuentes maniataron a la pareja, revolvieron todo y se llevaron dinero en efectivo y demás pertenencias de valor del matrimonio.

La causa la investiga la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°57, a cargo de Anselmo Gabriel Castelli. Desde allí se dispuso que trabajen en el lugar los peritos de rastros para revisar las cámaras de seguridad del edificio y hacer un relevamiento en la zona en busca de más imágenes de los sospechosos. La secretaría de la unidad de investigación está a cargo de Andrea Costa.

Tres ataques en

un día a jubilados

La noticia se conoce luego de que este domingo ocurrieran tres hechos de inseguridad sumamente violentos en la Ciudad de Buenos Aires. Las víctimas, todos adultos mayores.

El domingo por la madrugada una jubilada de 80 años fue víctima de una entradera en su casa del barrio de Parque Patricios. Ese robo ocurrió poco antes de las 4, cuando María Ángela fue sorprendida por delincuentes que ingresaron a su casa por el ventiluz del baño, la maniataron, le pegaron y le robaron.

Las cámaras de seguridad de la zona, a las que tuvo acceso Infobae, muestran el momento en que la banda de delincuentes (eran cuatro en total) logró treparse por la ventana del baño de la casa de la mujer.“Zafó porque los ladrones que estaban afuera los empezaron a llamar porque llegaban patrulleros: ‘Vamos, vamos, vamos’, gritaron. Si no, no sabemos cómo terminará esto… Ya la habían atado de pies y de manos, le taparon la boca, los ojos y le preguntaban por la plata”, detalló el familiar.

A media mañana de ese domingo, una pareja de 79 y 86 años, y que vive en un octavo piso en un edificio del barrio porteño de Monserrat, vivió una situación dramática.

Jamás pensaron que al limpiar su departamento con la puerta abierta serían sorprendidos por una banda de cinco delincuentes que se llevarían sus ahorros de toda la vida.

Todo sucedió en el edificio de la calle Combate de los Pozos al 700, entre avenida Independencia y Chile, a las 11.30. Fuentes del caso dijeron a Infobae que los ingresos de la planta baja no habían sido violentados.

Los delincuentes le robaron al matrimonio de jubilados 17.000 dólares, 800 mil pesos y un celular. La causa la investiga la Fiscalía Criminal y Correccional N°7, a cargo del Leonel Gómez Barbella, secretaría única de Marcela Damilano.

En tanto, por la noche, los padres de Rodrigo ‘Chila’ Márquez, ex jugador de Independiente y actual delantero de Platense, sufrieron un asalto en el departamento que posee su hijo en el barrio porteño de Palermo. El futbolista se encontraba concentrado con su equipo.

Tres delincuentes armados ingresaron por el balcón, redujeron a los padres de Marquez, que habían viajado a Buenos Aires por el cumpleaños de su hijo, y los amenazaron antes de robar dinero, pertenencias y documentación.

“Les decían que si se movían los quemaban, que los iban a matar. Por suerte no los golpearon”, relató Márquez a este medio.