Otro aumento de los casos de dengue fue informado en el cierre de esta semana

Las autoridades sanitarias piden, por esa razón, a la población que se cumplan, de manera estricta, las medidas de prevención, haciendo hincapié en la limpieza de los patios, eliminando todo recipiente, de cualquier tamaño, que no se utilice y pueda juntar agua, para evitar que se formen criaderos de mosquitos. Solo así se puede frenar que los casos continúen subiendo.

En la última semana se informó que se realizaron 5398 test de vigilancia y búsqueda activa de casos febriles, arrojando 61 de ellos resultados positivos de dengue.

Así lo confirmó el parte informativo provincial dado a conocer este sábado 22, en el marco de la Estrategia de Gestión Integrada de Dengue del Gobierno de Formosa.

De los 61 casos registrados, 33 correspondieron a la ciudad de Formosa, 10 a San Martín Dos, seis a El Espinillo, dos a la ciudad de Clorinda, y con la misma cantidad de casos están también las localidades de Laguna Blanca, General Belgrano y Tres Lagunas.

En tanto que se registró un solo caso positivo en Las Lomitas, Buena Vista, Pirané y Colonia Pastoril.

Se notificó, además, que no hay pacientes internados actualmente en hospitales de tercer nivel de complejidad de la ciudad capital.

Las llamadas telefónicas de seguimiento clínico diario a pacientes con dengue fueron en total 337.

En el orden de los datos acumulados de la provincia al día de hoy, la información oficial es que el total de casos diagnosticados, desde el 1º de enero de 2025 a la fecha, es de 587.

Los serotipos virales circulantes: DEN 1 y DEN 2. Y siguen sin registrarse en la provincia fallecimientos por dengue, desde el 1º de enero de 2024 a la fecha.

En otro orden, sobre las acciones de control focal domiciliario y de protección personal, la cartera sanitaria confirmó que se continúa con el control focal en las viviendas y en ese sentido fueron 2922 las que fueron bloqueadas.

Además, se visitaron a 1751, permanecieron cerradas 1266, a la vez que 563 no permitieron el ingreso a la brigada sanitaria. En cambio, se erradicaron las larvas de mosquito en 256 viviendas.

Asimismo, 2922 fue el número total de repelentes y larvicidas fabricados por el Laboratorio Provincial Laformed que se proveyeron a la población en el marco de estas acciones.

Por último, para la logística implementada para las acciones de control del Aedes aegypti, fueron 359 las personas que estuvieron afectadas a dicha tarea.