Otro crimen en Córdoba: asesinaron a un joven de 22 años de un balazo en plena vía pública

Un joven de 22 años fue hallado muerto tras recibir un disparo de arma de fuego en la vía pública, en un nuevo hecho de violencia registrado en la ciudad de Córdoba. El episodio ocurrió en la tarde del lunes en la calle Rayo Cortado al 2200, una zona residencial del barrio Argüello Lourdes, donde vecinos alertaron sobre la presencia de una persona herida en la vereda.

Los primeros en arribar al lugar fueron efectivos policiales que, al llegar, encontraron el cuerpo sin signos vitales de la víctima. Según informaron fuentes policiales, el joven presentaba una herida de arma de fuego en la zona del abdomen.

Personal del servicio de emergencias acudió poco después y constató el deceso en el lugar. Entre los testimonios recabados por la Policía, algunos vecinos afirmaron haber escuchado una fuerte detonación seguida de gritos, aunque no lograron precisar cuántas personas estuvieron involucradas en el hecho ni si hubo algún tipo de enfrentamiento previo al disparo fatal.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Distrito 2, Turno 7, encabezada por el fiscal Tomás Casas, quien ordenó la preservación rigurosa de la escena, la recolección de vainas servidas y la revisión de cámaras de seguridad de la zona.

Efectivos de la división Homicidios trabajaban sobre varias hipótesis, aunque hasta ahora no se conocieron pistas firmes sobre quiénes habrían sido los autores del crimen.

Fuentes judiciales consultadas señalaron que una de las líneas de investigación apunta a eventuales conflictos personales, aunque no se descarta ninguna hipótesis, entre ellas un posible robo.

El cuerpo del joven fue trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente, que permitirá establecer la trayectoria del disparo y recabar posibles elementos balísticos para la causa.

El crimen del joven de 22 años se suma a una serie de episodios violentos sucedidos en la provincia durante las últimas semanas. A fin de esclarecer este episodio, la Fiscalía solicitó la colaboración de posibles testigos y el aporte de imágenes o datos relevantes que puedan contribuir al esclarecimiento del caso.

El caso Brenda Torres

El nuevo homicidio ocurre días después de que la provincia fuera noticia por el crimen de Brenda Torres, la joven de 28 años asesinada y descuartizada en Córdoba a principios de julio.

Brenda fue hallada muerta luego de permanecer varios días desaparecida y su cuerpo fue encontrado desmembrado, después de un operativo de búsqueda que se extendió por distintos barrios.

La investigación determinó que su expareja, Walter Molina, ya condenado anteriormente por violencia de género y abuso sexual, fue quien la mató.

Este martes, Roque, el padre de Brenda, contó tras el hallazgo del cuerpo que su hija tenía una severa adicción a las drogas y que este fue un factor determinante tanto en la transformación de la joven como en el contexto que rodeó al crimen.

“A ella nadie la corrió de mi casa, ella se fue”, afirmó en diálogo con Canal 10 de Córdoba. El hombre aseguró que la joven “se había puesto muy rebelde” y apuntó a una situación de consumo problemático: “Uno le decía un consejo bueno y ella lo tomaba mal, insultaba. Estaba mal, mal por la droga. Le cambió toda la personalidad porque cuando era más chica era buenita”.

En ese sentido, detalló que la familia pidió ayuda a las autoridades, pero Brenda se negó: “Una señora que trabajaba en sociales… Fue a las casas, le tomaron todos los datos, quedaron de venir, vinieron para llevarla. Se negó, no quiso ir. Y así“.

Ante la consulta sobre posibles conflictos personales, el padre de Brenda señaló que la joven había tenido problemas con una persona en el barrio donde residía su madre. Sin embargo, no quiso radicar una denuncia y decidió mudarse con él.

“Primeramente, estaba viviendo con la madre, porque nosotros tenemos la perimetral. No nos podemos ver entre ella y yo. Y la tenía ella, hasta que tuvo ese problema y se vino para acá, para la villa”, explicó, en diálogo con El Doce.

El hombre agregó que, aunque Brenda solía irse de la casa, siempre regresaba: “Alguna vez llegaba drogaba, se perdía por ahí y cuando ya se componía, venia a bañarse y cambiarse. Siempre iba y venía”.

Además, lanzó un desgarrador llamado a quien pueda aportar cualquier dato que ayude a encontrar al responsable del asesinato de Torres: “Puede hacer una denuncia anónima, que va a ser protegido. No tengan miedo, queremos saber la verdad y que ese chacal pague en la cárcel”.