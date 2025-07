Otro detenido por el caso de los cuerpos calcinados hallados en un auto en José C. Paz

Ya había sido apresado el presunto autor material de los asesinatos con sello narco y hay un prófugo en la causa. A las víctimas las acusaron de haber violado a dos mujeres antes de matarlas.

Un sospechoso de 35 años fue detenido este lunes en el partido bonaerense de General Rodríguez, acusado de haber participado como coautor en un doble homicidio ocurrido el 14 de junio pasado: los cuerpos fueron encontrados calcinados dentro de un auto en llamas en la localidad de José C. Paz. Días antes, ya había sido arrestado el presunto autor material de los disparos, un líder narco de la zona.

La víctima principal, identificada como Carlos Javier Obregón, tenía antecedentes penales y, según el expediente, fue ejecutado junto con otro hombre en el interior de una cueva dealer ubicada en la calle Girondo al 100, a dos cuadras de la Ruta 8.

Según una testigo, minutos antes de ser asesinado Obregón descendió del auto con la intención de comprar drogas, dejando a su pareja en el coche, un Citroën C4. Fue en ese contexto que la mujer escuchó varios disparos.

Instantes después, la novia de la víctima fue sacada por la fuerza del vehículo y obligada a ingresar a un domicilio cercano. Una vez dentro, observó a Obregón tirado en el suelo, con sangre en el pecho. A pocos metros, yacía también otro hombre: presuntamente, Santiago Nahuel Villa, de 26 años, aunque su identidad aún debía corroborarse.

Según la denuncia, una de las personas que estaba en ese domicilio le habría dicho a la joven: “Estos dos violaron a mi mujer y a mi hija”. Luego, siempre en base a lo que figura en la causa, ambos cuerpos fueron cargados dentro del Citroën C4 de Carlos O., que aparecería en llamas y con los cuerpos en su interior en la zona de Campo La Juanita, lindera a San Miguel.

El tirador, aparentemente, decidió perdonarle la vida a la pareja de Obregón: fue obligada a subirse a una moto negra conducida por otro de los hombres, quien la dejó abandonada en una estación de servicio ubicada en ruta 197 y Canning.

La causa es instruida por la Unidad Funcional de Instrucción Nº25 de Malvinas Argentinas, del fiscal Federico Affatati, y tuvo su punto de partida la denuncia presentada por la pareja de Obregón.

En su testimonio, la testigo señaló por los crímenes a “Chama” y “Franco”. Sus dichos fueron claves para que la DDI de San Martín, en coordinación con la Subdelegación de Investigaciones de San Miguel, iniciara una serie de diligencias urgentes, entre ellas, el allanamiento de una propiedad ubicada en calle Girondo, entre Quintana y Ruta 8, señalada como el lugar donde habrían ocurrido las ejecuciones.

En el operativo, la Policía Científica secuestró 15 vainas servidas calibre 9 mm, cuatro proyectiles deformados y muestras hemáticas compatibles con la escena de un crimen.

Las tareas investigativas permitieron identificar a Ramiro Humberto Rivero Núñez, alias “Chama”, como autor material de los disparos. Los agentes lograron detenerlo dos días después en una vivienda ubicada en calle Los Cipreses 625, en la localidad de Manuel Alberti, partido de Pilar.

En el mismo procedimiento, se logró identificar a Franco Ismael Rondan, de 32 años, como el segundo coautor, aunque permanece prófugo.

El segundo detenido, Walter David Raig, conocido por los apodos “El Rengo”, “Wally” o “Willi”, fue capturado el 30 de junio en un domicilio de calle A. Brown y Santos Vega, en el partido de General Rodríguez, tras una vigilancia discreta que permitió interceptarlo cuando salía de la vivienda.

Ambos están imputados por los delitos de homicidio criminis causa, robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra, todo ello en concurso real. La fiscalía mantiene abierta la pesquisa y trabaja para lograr la detención de Rondan, quien se encuentra identificado pero no localizado.

Según los registros judiciales, Carlos Javier Obregón contaba con un extenso historial delictivo, que incluía causas por encubrimiento, robo, robo agravado, amenazas agravadas, resistencia a la autoridad, robo calificado en poblado y en banda, e incluso incendio y otros estragos. Había cumplido condena en una unidad carcelaria de Florencio Varela en 2021.

Siete detenidos más

En el marco de la investigación por el doble crimen de José C. Paz, la semana pasada la Policía Bonaerense realizó una serie de allanamientos en distintos domicilios y detuvo a siete sospechosos.

Según informaron fuentes policiales, los procedimientos se llevaron a cabo en viviendas de José C. Paz y de la vecina localidad de Grand Bourg, donde se secuestraron varias armas de fuego, municiones de distintos calibres, marihuana, cocaína y un chaleco antibalas.

Entre los aprehendidos hay dos menores de 16 años y cinco adultos que quedaron a disposición de la Justicia por tenencia ilegal de armas y por infracción a la Ley de drogas. Es decir, a todos se les iniciaron causas por delitos que, al menos por el momento, no están directamente relacionados con el homicidio de Carlos Javier Obregón y Santiago Villa.