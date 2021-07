Otro escandaloso fraude en los padrones estudiantiles de la FRN- UNaF

Compartir

Es lamentable el proceder de la Junta Electoral Permanente de la UNaF, esta vez convalidó un padrón de dudosa procedencia y que para peor, tiene la firma del Presidente Miguel Ferreyra y sus vocales Domingo Bogado y Patricia Lopez.

En el mismo se observa un agregado de más de 50 personas que no reúnen las condiciones para integrar el mismo. Pero la historia no termina ahí, en dicho padrón figura el consiliario José María Ramírez, quien no es alumno regular y desde luego no puede figurar como elector de cara a los comisión de agosto venidero.

De acuerdo con la Facultad de Recursos Naturales, más de 50 personas agregadas al padrón de estudiantes que no reúnen el requisito de regularidad y otros ya son egresados. El padrón presentado por la junta electoral no condice con el presentado por la Facultad de Recursos naturales y por reglamento electoral N° 0036 /00 vigente para estar inscripto en el padron se requiere ser alumno regular de la Universidad al momento del llamado a elecciones, habiendo aprobado por lo menos dos (2) materias en el último ciclo lectivo o dos (2) materias dentro de los doce meses anteriores a contar a partir de la fecha de la convocatoria

El caso más llamativo es la incorporación de José María Ramírez actual consiliario estudiantil que se encuentra de forma irregular ya que no tiene las dos materias aprobadas y que rigen además por régimen pedagógico, es decir no aprobó las dos materias que exige el mismo para alcanzar la figura de alumno regular de la carrera y lo más grave no respeta el Estatuto de la Universidad en su articulo 64…No podrán tener relación de dependencia laboral con la Universidad y deben mantener durante su mandato los requisitos exigidos para su elegibilidad

Este muchacho es el mismo que fuera objetado por el bloque Reconstruir, y, como ahora es un soldado alineado al “modelo”, mágicamente ” cumple” con los requisitos.

Desde las distintas agrupaciones que no responden al bloque del oficialismo enceguido de EBER SOLÍS, ya tomaron acciones y solicitaron distintas audiencias y en el caso de los damnificados por este hecho se encuentra Kevin Vera, apoderado de LineAzul Recursos Naturales, quien ya ha solicitado una audiencia para que le brinden respuestas a este garrafal error cometido entre los tantos que viene realizando esta deplorable Junta Electoral liderada por Miguel Ferreyra, ex pareja de la profesora Mónica Daldovo, actual puntera del Vicegobernador EBER SOLÍS.

Sumado a esto la presencia de la Gendarmería Nacional quienes “invitaron” a los estudiantes universitarios a retirarse del predio donde estaban exhibidos los padrones de dudosa reputación, esto ocurrió cerca del mediodia del día 16 de julio de 2021.

Actos desesperados tal vez ya que agosto es el último mes que le queda a la “reconstrucción” para hacerse con el dominio de la Universidad Nacional de Formosa, el último bastion que no puede conquistar el Gobierno Provincial.

