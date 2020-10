Otro formoseño pide que le permitan entrar a la provincia para estar con su madre que tiene cáncer terminal

Compartir

Diego Recalde, un formoseño que desde hace muchos años vive en Buenos Aires, solicita que las autoridades del gobierno le permitan el ingreso a la provincia para poder ver a su madre que está internada en el Hospital de Alta Complejidad con un cáncer terminal.

“He tramitado mi permiso en la página de Formosa, pero no obtuve ninguna respuesta hasta el día de hoy, ya lo hice el 1 de octubre más o menos, lo hice también además adjuntando la historia clínica, el DNI de mi madre, el mío, tengo domicilio en Buenos Aires porque vivo acá en Lanús, pero mi mamá y toda mi familia viven en Formosa, el motivo de mi viaje es por una razón de salud, asistencia médica, estar con mi madre que tiene cáncer terminal y quiero estar con ella como cualquier ser humano desea estar con su madre en sus últimos momentos de vida, la verdad es que no tengo ningún tipo de respuesta, lo mío no es un viaje de turismo ni por placer, todo lo contrario, lo peor que le puede pasar a cualquier hijo es querer estar con su madre y no poder lograrlo, que se te cierren las puertas”, lamentó.

“Yo soy nacido en Formosa, viví gran parte de mi vida ahí, vine a Buenos Aires a los 21 años buscado un futuro diferente, nunca pensé que estas cosas de la vida me iban a llevar a no poder estar en los últimos momentos con mi madre, me fui pensando en un mejor futuro, tengo 6 hijos, nosotros somos 8 hermanos en Formosa del cual el único en Buenos Aires soy yo”, contó.

Sobre la salud de su madre contó entre lágrimas que “mi mamá está internada muy mal, está sedada, hasta el domingo estuvo consciente pero ahora ya no, estamos contando las horas, cada día que amanece le damos gracias a Dios porque es un día ganado, yo siento que me está esperando”.

En ese sentido Recalde aseguró que continúa en Buenos Aires y solo está esperando la autorización de ingreso para venir. “Lo que no quiero es quedarme varado en Mansilla al costado de una ruta sin poder entrar porque no tiene sentido porque hacer semejante viaje para quedarme varado, 30 mil pesos me sale el remis para irme hasta Formosa pero no quiero no poder entrar y quedarme en la frontera, no sé si me permiten entrar al Chaco ya que para viajar necesito el permiso, está complicado pasar por las provincias, más complicado en Chaco y peor aún en Formosa”, explicó.