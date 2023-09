Otro gol de Lucas Passerini, para un Belgrano fue mejor y efectivo ante Platense

El «Pirata» venció 3-0 al «Calamar», por la quinta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional, en la cual los Celestes de Alberdi todavía no perdieron. Alejandro Rébola y Matías Marín y Lucas Passerini los goleadores.

Belgrano, de Córdoba tuvo un buen rendimiento en el complemento y superó a Platense en su estadio, 3 a 0, en encuentro que fue válido por la 5ta fecha de la Copa de la Liga y es uno de los escoltas de Racing en la zona B.

El defensor Alejandro Rébola a los 6 minutos, el volante Matías Marín, a los 19, y el delantero Lucas Passerini (44m.), todos en el complemento, anotaron los goles del equipo cordobés.

Con este resultado, el conjunto de Guillermo Farré mantiene el invicto en la competencia y vuelve a ganar luego de tres empates en fila, para alcanzar los 9 puntos y ser junto a Defensa y Justicia los más cercanos perseguidores de la ‘Academia’ (11). Además, la ‘B’ tiene 45 puntos en la tabla anual y se ilusiona con meterse en zona de clasificación a Copa Sudamericana.

Para los de Martín Palermo es un nuevo golpe que no les permite tomar envión tras obtener la fecha pasada su único triunfo, y quedan relegados en esta Copa de la Liga con 4 puntos, mientras que mantiene la preocupación en la lucha por no descender, ya que en la planilla anual alcanza los 38 puntos, cinco más que Gimnasia, que descendería si la temporada terminara hoy.

En el juego de esta tarde en la calurosa tarde de inicio de primavera en barrio Alberdi, el local no lució su mejor versión en el primer tiempo, desconectado entre líneas, sin buenas sociedades ni tampoco arrestos individuales, por lo que la única esperanza pasó por alguna pelota parada, que no tuvo mayor trascendencia para el arco rival.

Este desconcierto del local era en parte también por la buena tarea de la visita, porque con un muy activo Ciro Rius, sumado a la conducción de Lucas Ocampos, se las arreglaban para dominar las acciones e inquietar, aunque sin demasiado peligro, al arco defendido por Nahuel Losada.

Platense hizo el desgaste en esa etapa inicial, no cristalizó en la red ese dominio, y lo pagó de arranque en el complemento, cuando Belgrano salió desde el vestuario con otra decisión y ya en a los tres minutos dispuso de su primer chance clara cuando Passerini tiró apenas arriba del travesaño su remate, tras un error de la defensa visitante.

Se jugaban seis minutos de la etapa final cuando tras un centro de Ulises Sánchez, apareció sin marca el central Rébola para impactar de cabeza y poner el 1 a 0.

Se acomodó el ‘Pirata’ con el resultado a favor y comenzó a manejar los hilos del juego, los visitantes no tuvieron argumentos futbolísticos y mostraron una merma física que fue capitalizada por Belgrano para mover el balón y lograr así generar más volumen de juego.

De esa manera, en una jugada colectiva bien elaborada, Sánchez llegó al fondo por derecha y tiró un centro atrás que encontró por el medio a Marín, quien con tranquilidad paró la pelota y la acomodó junto al palo izquierdo de Ramiro Macagno para el 2 a 0.

Se iba el juego, no generaba mayor peligro el ‘calamar’ para descontar, pero ponía mucha gente en campo rival, lo que permitió al local salir de contra, y por esa vía consiguió el tercero, cuando el ingresado Pablo Chavarría ganó con velocidad por el sector izquierdo y encontró a Passerini ingresando por el medio, por lo que el goleador solo tuvo que empujar para el 3 a 0.

En la próxima fecha el ‘celeste’ visitará a Sarmiento de Junín, el domingo, mismo día en que Platense recibirá a Unión de Santa Fe.

