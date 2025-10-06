Otro golpe en Shanghai: Francisco Cerúndolo no pudo ante Zizou Bergs

El porteño cayó por 7-6 (1) y 6-3 ante el belga y se despidió en la tercera ronda del Masters 1000 chino. Ya no quedan argentinos en carrera.

La última esperanza del tenis argentino en Shanghai se terminó de extinguir este domingo, con la derrota de Francisco Cerúndolo ante Zizou Bergs (44º), en el tercera ronda del Masters 1000 chino. El porteño, número 21 del ranking y decimonoveno favorito, cayó por 7-6 (1) y 6-3 en 2 horas y 24 minutos de juego.

En un primer set parejo, en el que no faltaron chances de quiebre por lado, el primer golpe llegó en el séptimo game, cuando el belga aprovechó la única posibilidad de quiebre que tuvo en ese juego y lo remató para poner el marcador 4-3. Sin embargo, la respuesta del argentino no tardó en llegar porque recuperó el servicio en el juego siguiente. Así, llegaron al tie break igualados, donde Bergs no le dio chance a su rival y se impuso con un sólido 7-1.

Fran, que venía de superar a Adrian Mannarino en el debut, se mostró irregular a lo largo del partido y, pese a que tuvo pasajes de buen tenis, nunca pudo asentarse ni imponer su juego ante un Bergs que fue contundente en los momentos justos para llevarse el encuentro.

En el segundo set, luego de que Cerúndolo se recuperara de una rápida rotura de servicio del rival en el segundo game, el quiebre letal llegó tres juegos después, cuando Bergs puso el partido 4-2. Un mazazo para el argentino, que en game anterior había contado con dos oportunidades de quiebre que finalmente no pudo aprovechar.

Pese a su intento por levantarlo, el belga cerró el parcial 6-3 y se quedó con el primer enfrentamiento entre ellos en el circuito.

De esta manera, con la caída de Cerúndolo, ya no quedan argentinos en el Masters 1000 de Shanghai. Por el lado de Bergs, ahora irá ante el canadiense Gabriel Diallo, que se vio beneficiado por el retiro de belga David Goffin por problemas en la espalda cuando ganaba 3-0.

Más resultados

en Shanghai

Cerúndolo no fue el único favorito que quedó fuera en el arranque de la jornada: lo mismo ocurrió con el estadounidense Taylor Fritz, quinto favorito y reciente finalista en Tokio, quien se vio superado por el francés Giovanni Mpetshi-Perricard por 6-4 y 7-5, tras un choque en el que no tuvo ninguna opción de break y solo pudo completar 8 golpes ganadores contra 29 de su rival.