Otro jefe de la CGT criticó a Pablo Moyano: «Lamentablemente hizo pública una posición que no fue conversada»

Otro jefe de la Confederación General del Trabajo salió este lunes a criticar a Pablo Moyano, quien renunció a su cargo de secretario general, luego que la mesa chica rechazara su planteo de convocar a paro nacional en diciembre.

Se trata de Andrés Rodríguez, líder de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), quien habló de «preservar» la unidad institucional de la CGT.

«Lamentablemente salió en forma pública a decir una posición de un paro nacional en diciembre, pero esto no fue conversado en absoluto en los diferentes sectores que conforman la CGT, eso determinó que se reuniese la mesa chica y desmintiera esa posición», expresó en diálogo con radio La Red.

Rodríguez integra el sector de «independientes» (UOCRA, UPCN y Obras Sanitarias, y el barrionuevismo), y que junto a los denominados «gordos» de los grandes gremios, resolvieron despegarse del paro que había pedido Moyano.

Luego del rechazo a realizar una medida de fuerza para el próximo mes, Moyano decidió dar un paso en su cargo dentro de la central obrera, aunque su padre Hugo Moyano decidió que Camioneros mantenga su representación dentro de la entidad.

Rodríguez, además, señaló que las medidas que se tomaron con anterioridad fueron con un «amplio consenso» de todos los miembros de la CGT y que en la actualidad «no se vislumbra» en la sociedad un deseo de paro nacional.

«Lo que hacemos es una evaluación de este espacio y tiempo, y poder frente a la propuesta que le dijimos al Gobierno para lograr si se puede conseguir un consenso, pero si hay un rechazo volveremos a los planes de lucha que nos ampara la Constitución», agregó.

El líder de UPCN no fue el único miembro de la CGT que salió a cuestionar a Moyano. Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA y hombre clave de la conducción de la CGT, también cuestionó a su par.

El sindicalista definió al líder de Camioneros como «un outsider, un líbero, que solamente es portador de un apellido» y que ha sido «fácilmente usable» por el kirchnerismo.

«En la CGT está el gremio de UPCN, que es el sindicato representa a casi 75% de los trabajadores del Estado, y sin embargo Pablo se presta a una estrategia a una acción definida por (Rodolfo) Aguiar, que es el titular de ATE y que no está en la CGT. Hay cosas que son muestras de disonancia en sus movimientos como que siempre está más cerca de la conflictividad, de querer ir al paro, sin medir nada», planteó Martínez.

Este lunes, el secretario general de ATE cuestionó duramente al jefe de UPCN y dijo que en Argentina «sobran los motivos para una huelga general».

«Hablé con Pablo Moyano hace poco, pero además hay una suerte de numerosos otros sindicatos, Aceiteros, con la posibilidad de sumarse el día 5, las dos CTA, están convocando también a la Marcha del Hambre. Yo creo que va a ser una jornada multitudinaria y vamos a colmar la Plaza de Mayo», planteo Aguiar en El Destape.

El jueves 5 de diciembre es la fecha de la convocatoria para la Marcha Federal contra el Hambre a la que convocaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), las dos CTA, Camioneros, con Pablo Moyano al frente; los mecánicos SMATA, y los metalúrgicos de la UOM.