Otro local gastronómico que baja sus persianas: tras seis años, cerró sus puertas “Santa Salta”

Al cierre de la pizzeria Fiorente ahora se suma el cierre de “Santa Salta”, comercio gastronómico que tras seis años de estar en la ciudad tomó la decisión de cerrar sus puertas.

Roxana Morel, propietaria del lugar, dijo al Grupo de Medios TVO que lamentablemente tomaron la decisión de cerrar el local porque “la situación no va para más, los gastronómicos venimos sufriendo la falta de diálogo con el gobierno desde hace bastante tiempo, entonces se decidió cerrar”.

Confió la mujer que la situación de los gastronómicos es gravísima ya que en “24 horas cerraron tres locales, como fue el caso de Fiorente, Bar Al Fondo y nosotros”.

Reconoció además que “las flexibilizaciones no nos favorecen en absolutamente nada, porque no podemos tener abierto el local hasta las 19 horas siendo que nosotros somos un comercio nocturno, es imposible subsistir así”.

“Es imposible seguir porque estuvimos mucho tiempo con las puertas cerradas, los impuestos son muy elevados, tengo ocho empleados, es toda una magnitud de cosas que hace imposible seguir peleando la situación; y principalmente está la falta de empatía y diálogo con el Gobierno para ver qué podemos hacer para seguir”, continuó diciendo.

“Ahora que cierro el negocio me quedan deudas que no sé cómo voy a hacer para pagarlas, aparte de eso también tengo familia, hijos, alquiler de mi casa”, dejó en claro.

Por último, lamentó que pese a intentarlo en Formosa la parte privada se torna muy “difícil” y que “ahora 8 familias van a perder su trabajo”.

