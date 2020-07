Otro paciente oncológico tuvo que acudir a la justicia para que IASEP le entregue medicamentos

Compartir

El doctor Juan Sebastián Montoya, abogado de un afiliado de IASEP que es paciente oncológico, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que tuvo que recurrir a la justicia para que la obra social le otorgue el medicamento para que su cliente pueda continuar con su tratamiento. El paciente, que reside en la localidad de San Martín 2, luchó largos 6 meses para que esto se cumpla, pero ante la falta de respuestas, tuvo que acudir a un abogado y tras la presentación, el juez en menos de un día solucionó el trámite.

“Es un hombre que reside en la localidad de San Martín 2, a más de 300 kilómetros de la ciudad capital y donde realizamos la presentación de una acción de amparo y de forma concatenada pedí una medida cautelar para que le entreguen la medicación lo más rápido posible, por suerte la medida salió favorable, después de las notificaciones pertinentes, estamos a la espera de que le entreguen los medicamentos oncológicos que necesita para continuar su tratamiento”, explicó.

“La acción de amparo fue presentada ante el juez civil de turno que la verdad es que actuó muy bien, fue muy rápido, un trámite que tuvo mucha celeridad, yo presenté el viernes 19 de junio y el mismo sábado ya estaba el juez llamándome por teléfono, la secretaria, se portaron 10 puntos con el pedido”, destacó.

Respecto a cuánto tiempo tiene el Iasep para entregar el medicamento al afiliado, el abogado señaló que “el IASEP fue notificado el miércoles porque entre todos los trámites administrativos se tiene que librar una cedula, estamos en este contexto de pandemia por el cual el Poder Judicial en el medio tuvo dos días inhábiles donde no se trabajó, la notificación se articuló el miércoles y en teoría tienen un plazo de 48 horas para hacer entrega de la medicación pertinente”.

Hace cuánto tiempo estaba sin medicación expuso que “el afiliado venía de un derrotero de más de 6 meses donde básicamente no le daban toda la medicación que le prescribió el médico tratante para su medicación, en función de eso y como reside en San Martín 2 tampoco podía venirse hasta acá, se comunicó de forma telefónica con empleados de IASEP que no le daban respuestas positivas respecto de la entrega de su medicación y cansado de eso, mi cliente acudió a la Defensoría del Pueblo donde tampoco encontró que le den respuestas, cansado de todo eso me vino a ver a mi y presentamos la acción de amparo”.

Asimismo aclaró que “por prescripción medica le recetaron 3 medicamentos para que haga un tratamiento de quimioterapia y de los 3 solo le daban uno, esa era la situación por la que acudió a mí para hacer la presentación”.

Sobre el estado de salud de su cliente, manifestó que “él se arreglaba como podía, hay una organización sin fines de lucro en el país donde están nucleados pacientes oncológicos que suelen tener patologías similares y entre ellos se van pasando la medicación pero es algo que está por fuera del estado, es por solidaridad. Él básicamente en esos 6 meses se arreglaba como podía para hacerle frente a su medicamento porque también le generó no cumplirlo de forma efectiva”.

El letrado detalló además que el paciente “es una persona grande de más de 50 años que de hecho tiene un certificado de discapacidad por su afección y yo amparándome un poco en eso hice la presentación también, básicamente este señor contaba con todos los requisitos para que se pueda hacer lugar al pedido, hay que valorar que no debería hacer falta contratar los servicios de un abogado para que cumpla con una cuestión de salud”.

“Esta cuestión ocurre tanto con IASEP como con otras prestadoras privadas, se debería empatizar más con la situación del afiliado, más en estos casos donde se trata de un tratamiento oncológico por una cuestión de cáncer, no es una persona que tiene mucho tiempo para esperar la entrega de medicamento y seguir su tratamiento”, aseveró.

“Esta medida es para todo lo que dure el tratamiento que prescribe el médico, este mes y los sucesivos, mi cliente requiere que se hagan análisis posteriores para ver cómo sigue su estado de salud y entiendo yo que después de esta acción si le prescriben otros medicamentos se lo den, por eso es importante que tengan visibilidad este tipo de cosas para que las obras sociales vean que deben hacer bien su trabajo”, finalizó.