Otro récord para Lionel Messi: la marca que puede arrebatarle a su amigo Luís Suárez

Lionel Messi hace parecer que todo es posible dentro de un campo de juego. Luego de su impresionante desembarco en la Major League Soccer, logrando el primer título en la historia del Inter Miami en la Leagues Cup 2023, y llevando a la franquicia que tiene a David Beckham como uno de sus principales referentes a la final de la US Open Cup, el capitán de la selección argentina ahora cambia su chip al albiceleste producto de la fecha FIFA que le dará comienzo a una nueva Eliminatoria Sudamericana.

Entre el jueves y el viernes comenzará el camino rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 con cinco compromisos entre los combinados pertenecientes a la Conmebol. Uno de los más atrapantes será justamente el que se disputará este 7/9 desde las 21 en el estadio Monumental. Allí se verán las caras Argentina, campeón del mundo en Qatar 2022, y Ecuador, eliminado en fase de grupos al quedar por debajo de Países Bajos y Senegal.

Lionel Messi, además del incentivo que ya de por sí significa vestir la camiseta de su país, tendrá una importante meta personal en el horizonte: convertirse en el máximo goleador histórico de las Eliminatorias sudamericanas, récord que actualmente ostenta su amigo el uruguayo Luis Suárez. Vale recordar que el astro rosarino ya es el máximo goleador de selecciones en Sudamérica, con 103 festejos. A nivel mundial es Cristiano Ronaldo quien ostenta el récord con 123 celebraciones con Portugal y buscará expandirlo cuando enfrente a Eslovaquia y Luxemburgo en las clasificatorias a la Eurocopa 2024.

La Pulga, con 28 tantos, actualmente es el segundo máximo artillero a solamente uno del Pistolero (29). La ventaja para el argentino durante estas jornadas será que tendrá dos partidos para poder alcanzar o superar el registro del charrúa, quien se perderá los juegos contra Chile y Ecuador ya que el punta de Gremio de Brasil no fue convocado por el director técnico Marcelo Bielsa. El albiceleste consiguió esa cantidad de goles en 60 presentaciones, en las que además brindó 11 asistencias. El charrúa, por su parte, los marcó en 62 partidos.

Luego del choque contra el Tri, los dirigidos por Lionel Scaloni tendrán otra función cinco días más tarde: el martes, desde las 17, enfrentarán en la altura de La Paz a Bolivia, combinado entrenado por el argentino Gustavo Costas y que iniciará su camino visitando a Brasil.

El rosarino llega a esta doble jornada de Eliminatorias en un gran momento desde su fichaje al Inter Miami. El 10 fue vital para liderar la impresionante transformación del equipo de Gerardo Martino, que pasó de ser uno de los peores de la MLS a levantar la Leagues Cup y llegar a la final de la US Open Cup. Además, e ilusionarse con clasificar a los Playoffs del torneo estadounidense. El atacante de 36 años lleva 11 goles y cinco asistencias en 11 presentaciones con la camiseta rosa y negra, con la que todavía está invicto.

Los 10 máximos goleadores históricos de las Eliminatorias Sudamericanas:

Luis Suárez (Uruguay): 29 goles

Lionel Messi (Argentina): 28 goles

Marcelo Moreno Martins (Bolivia): 22 goles

Alexis Sánchez (Chile): 20 goles

Hernán Crespo (Argentina): 19 goles

Marcelo Salas (Chile ): 18 goles

Iván Zamorano (Chile): 17 goles

Edinson Cavani (Uruguay): 17 goles

Joaquín Botero (Bolivia): 16 goles

Agustín Delgado (Ecuador): 16 goles